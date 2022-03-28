直播预告：你有口臭的困扰吗？看口腔医生怎么说

早晨睁开眼睛，总感觉嘴里有股难闻的味道。牙膏换了一款又一款，一天刷牙无数次，可是依然都无法掩盖口内难闻的气味。不敢交谈，不敢社交，自卑自责。常遇尴尬的场面，到底该怎么办才好？

3月29日15：00中华口腔医学会科普部主任、北京大学口腔医院预防科主任医师司燕，中华口腔医学会医疗事业部主任、北京大学口腔医院副研究员刘雪楠做客人民好医生客户端，为大家解除口臭的困扰。

专家介绍：

司燕，北京大学口腔医院预防科主任医师；中华口腔医学会科普部主任。

擅长：牙体牙髓病的诊治，显微根管治疗，儿童龋病的综合防治，多生牙的拔除等。

刘雪楠，中华口腔医学会医疗事业部主任，北京大学口腔医院副研究员。

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