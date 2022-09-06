直播预告：早诊早治，“肠”保健康

为持续提高百姓对高发疾病防治的认知，《健康医“声”说——高发疾病防治科普讲堂》专栏邀请权威医学专家，为大众普及临床中高发疾病的防治知识。

9月7日14：00至15：00，东部战区总医院普通外科主任医师龚剑峰将做客“人民好医生”客户端直播间，就结直肠良性病的相关知识与网友进行分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

龚剑峰，主任医师，教授，博士生导师。

东部战区总医院普通外科主任医师，南京大学博士生导师。中华医学会外科学分会青年委员会委员，中华医学会肠外肠内营养学分会青年委员会副主任委员，江苏省医学会外科学分会青年委员会委员。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“首页轮播图”进入栏目进行收看。

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