山东新增本土确诊病例3例 新增本土无症状感染者52例

据山东卫健委微信公众号消息，2022年9月4日0时至24时，山东全省报告新增本土确诊病例3例，均在济宁，系集中隔离点检出。新增本土无症状感染者52例，均在济宁，其中48例系集中隔离点检出，2例系高风险区检出，2例系中风险区检出。无新增境外输入确诊病例。新增境外输入无症状感染者5例，其中济南2例，为德国输入；青岛2例，分别为俄罗斯输入和英国输入；烟台1例，为韩国输入。

2022年9月4日0时至24时，山东全省报告本土无症状感染者转为确诊病例2例，其中青岛1例、济宁1例。

2022年9月4日0时至24时，山东全省无本土确诊病例出院。本土无症状感染者解除医学观察2例，均在德州。全省境外输入确诊病例出院4例，其中济南2例、青岛2例。境外输入无症状感染者解除医学观察1例，在烟台。

截至2022年9月4日24时，山东全省现有本土确诊病例27例、本土无症状感染者310例。全省现有境外输入确诊病例18例、境外输入无症状感染者48例。