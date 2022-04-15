直播预告：前列腺癌不可怕，早诊早治是关键

前列腺癌是泌尿系统发病率极高的恶性肿瘤，与年龄有着密切的关系，年龄越长，病发率越高。病发早期不明显，会出现尿频、尿急、夜尿增多、甚至尿失禁等症状，容易出现转移症状，危及患者生命。前列腺癌已逐渐成为威胁老年男性健康的主要杀手，应如何治疗才能摆脱癌症带来的困扰？

4月21日10：00至11：00，中山大学孙逸仙纪念医院泌尿外科主任黄健将做客“人民好医生”客户端，为公众普及前列腺癌相关知识，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

黄健，教授，主任医师，博士生导师。

中山大学孙逸仙纪念医院泌尿外科主任，中华医学会泌尿外科学分会主任委员，中国医师协会医学机器人医师分会副会长，中华医学会泌尿外科学分会肿瘤学组组长，中国医疗器械行业协会泌尿外科与男科器械专业委员会副会长，《中国泌尿外科和男科疾病诊断治疗指南》主编，《中华泌尿外科杂志》总编辑，《International Journal of Urology》《Asian Journal of Urology》、《Journal of Endourology》等杂志编委。

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