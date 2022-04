直播预告：前列腺癌不可怕，早诊早治是关键

前列腺癌是泌尿系统发病率极高的恶性肿瘤,与年龄有着密切的关系,年龄越长,病发率越高。病发早期不明显,会出现尿频、尿急、夜尿增多、甚至尿失禁等症状,容易出现转移症状,危及患者生命。前列腺癌已逐渐成为威胁老年男性健康的主要杀手,应如何治疗才能摆脱癌症带来的困扰?

4月21日10:00至11:00,中山大学孙逸仙纪念医院泌尿外科主任黄健将做客“人民好医生”客户端,为公众普及前列腺癌相关知识,欢迎届时收看。

嘉宾简介:

黄健,教授,主任医师,博士生导师。

中山大学孙逸仙纪念医院泌尿外科主任,中华医学会泌尿外科学分会主任委员,中国医师协会医学机器人医师分会副会长,中华医学会泌尿外科学分会肿瘤学组组长,中国医疗器械行业协会泌尿外科与男科器械专业委员会副会长,《中国泌尿外科和男科疾病诊断治疗指南》主编,《中华泌尿外科杂志》总编辑,《International Journal of Urology》《Asian Journal of Urology》、《Journal of Endourology》等杂志编委。

如何收看直播:

一、下载人民好医生App,点击“首页轮播图”进入栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普,三甲名医直播互动,请关注人民好医生APP

二、关注人民健康公众微信号(微信号:rmwjkpd),右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”,下载后进入客户端收看。

重要提示:人民好医生客户端只提供疾病科普,不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。