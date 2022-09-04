核酸检测系统异常 成都调整出行等措施

9月2日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增本土确诊病例440例（含159例无症状转确诊），其中，四川128例，黑龙江67例，广东65例，西藏65例，海南40例；新增本土无症状感染者1379例，其中，西藏524例，黑龙江168例，辽宁116例，青海104例。

对于成都市核酸检测系统异常致采样排队时间过长，当地回应，故障发生后，当地立即组织专业技术团队与承建商一起排查原因，积极抢修，同时已就此紧急调整9月3日的出行、就医、入学措施。

下周一起成都中小学校

全面开展线上教学

据四川省卫健委9月3日消息，9月2日，四川新增本土确诊病例128例，其中，成都105例；7例由既往无症状感染者转为确诊病例；新增本土无症状感染者74例。

据了解，截至9月2日，四川全省核酸检测能力近900万管/日，各市（州）均达到能力建设目标。其中，已搭建四川大学华西医院和四川省人民医院的两个气膜方舱实验室，日均核酸检测能力为10万管。截至9月2日22时30分，川北医学院附属医院和西南医科大学附属医院的两个气膜方舱实验室完成通电，准备9月3日接收样本。到9月3日，四川大学华西医院还将在现有的气膜舱核酸检测实验室营地，再搭建新的气膜方舱实验室。

据成都相关部门消息，9月1日至4日，成都在全市范围内开展全员核酸检测。9月2日晚，核酸检测系统出现异常，导致采样排队时间过长，核酸检测进度缓慢，给市民群众带来困扰和不便。对此，成都市疫情防控指挥部相关负责人9月3日表示深感愧疚并致歉，诚恳接受社会批评。

9月2日17时30分左右，该市核酸检测系统因对短时超大并发量预估不足，导致系统出现卡顿问题。故障发生后，当地立即组织专业技术团队与承建商一起排查原因，积极抢修，系统在增加多台服务器、优化关键参数设置后逐步恢复，但还存在不确定性，正在努力加以解决。下一步，成都市将采取错峰核酸检测采样、强化系统运行监控、加强问题响应等措施，努力保障核酸检测平稳顺利进行。

根据实际情况，当地紧急调整了9月3日相关措施：

一是出行保障方面，市民群众及保供人员持48小时核酸阴性证明以及出入登记卡、电子通行证等，可以出入小区（院落）、乘坐公共交通。

二是市民就医方面，可凭48小时核酸阴性证明看病就医，各医疗机构严格预检分诊，医护人员在做好自身防护的前提下，引导群众有序就医。

三是学生入学方面，成都市教育局已及时向各学校下发紧急通知，9月2日因核酸检测系统异常，没有及时进行核酸检测的学生，不影响今年秋季入学，待开学时间确定后，会提前告知家长学生有关学校疫情防控的要求。

另据成都市教育局消息，根据当前疫情形势，经研究决定，全市中小学校、幼儿园秋季学期暂缓返校，校外培训机构暂停线下培训活动。从9月5日起，全市中小学校全面开展线上教学。返校时间将根据疫情防控形势另行通知。

大连疫情发展已进入平台期

传播势头得到有效控制

9月2日，辽宁省新增8例本土新冠肺炎确诊病例，其中大连市报告6例、本溪市报告2例（含1例由无症状感染者转为确诊病例）；新增116例本土无症状感染者，其中大连市报告106例、鞍山市报告6例、本溪市报告1例、营口市报告3例。

大连市卫生健康委疾控处处长郭璇表示：经过全市人民的共同努力，大连市本次疫情传播势头已得到有效控制。

郭璇分析，大连此次疫情虽然每日新增阳性感染者人数从8月28日的15例逐日增加到9月1日的114例，但随着加强对风险人群和人员流动性、聚集性的管控，9月2日新增阳性感染者人数（112例）与前一日基本持平，显示疫情发展已进入平台期。同时，越来越多的阳性感染者是从密切接触者和管控人员中发现，社会面阳性感染者人数和占比逐日大幅减少，强化人员流动性和聚集性管控的效果已经显现。

郭璇表示，当前疫情防控形势依然严峻复杂，“针尖大的窟窿能漏过斗大的风”，需要广大市民继续配合落实各项防控政策。

哈尔滨疫情感染者

从事职业风险高

9月2日，黑龙江新增本土新冠肺炎确诊病例67例，含60例由无症状感染者转为确诊病例；新增本土无症状感染者168例。

3日，哈尔滨市疫情防控新闻发布会通报，哈尔滨市此次疫情自8月27日首发以来，截至9月3日13时，共有确诊病例43例，无症状感染者19例。经基因测序表明，引起此次哈尔滨疫情的病原为奥密克戎变异株BA.5.2和BA.5.2.3，属于BA.5进化分支的亚分支，均为哈尔滨市首次检出。

发布会上，相关负责人介绍，本次奥密克戎BA.5.2变异毒株传播速度更快，疫情波及范围较大，且有少量社会面感染者报告，存在一定的社区传播风险，主要表现在三个方面：一是波及面较广，涉及5个区、27个小区，报告病例主要集中在道里、香坊、南岗、松北4个主城区，占96％；二是社区传播特征明显，连续有少量社会面阳性感染者检出，存在较大的社区传播风险；三是感染者从事职业风险高，社会面感染者的职业有快递人员和早市早餐个体经营者，接触人员复杂、流动性大，疫情传播风险高，特别是早市，进出口多，人员可追溯性差，给疫情防控带来难度。 文/本报记者 戴幼卿