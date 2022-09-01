开学第一天|警惕过分“鸡”娃诱发抽动症

开学季来临，许多“鸡娃一族”的家长开始给孩子安排各种辅导班。学习成绩固然重要，但是从长远看，孩子的身心健康才是最关键的。在本期《家长宝典》，浙江大学医学院附属儿童医院神经内科主任高峰提示，过度“鸡娃”有风险，警惕孩子患上抽动症。

高峰介绍，抽动症也称为抽动障碍，是一种起病于儿童时期，以抽动为主要临床表现的神经精神性疾病。抽动症的诱发因素很多，包括感染、心理、精神、家庭社会环境、学习压力、不当娱乐活动等。

“从家庭社会环境因素层面而言，抽动症确实跟家长、学校给孩子大的学业压力有一定的关系，比如说过早开发早教，给孩子报了太多的班，会造成无形压力。”高峰表示，虽然不能说鸡娃就会导致抽动障碍，但家长确实不能给孩子过多的压力，揠苗助长式的教育方式反而可能会害了孩子。

什么情况下要警惕孩子得了抽动障碍？高峰表示，如果家长观察到孩子频繁出现眨眼、摇头、耸肩、喉咙发声以及手足不由自主快速运动，应及时带孩子到医院就诊。

“一旦确诊抽动障碍，家长不仅不能总是去提醒强化或责骂，而且还要通过老师教育其他同学不要讥讽、嘲弄或歧视。不要事事顺从、过分溺爱，而应该以正常要求对待孩子。已用药者需遵医嘱用药，不能随意停药及调整剂量，注意药物的不良反应，有问题及时就医。”高峰说。

此外，高峰还提醒，对于已经患有抽动症的儿童要警惕复发。在平时，要加强患儿日常生活管理；注重改善家庭环境与促进心理调适能力，建立和谐、宽松、良好的家庭氛围；减少抽动障碍发生的诱发因素，如兴奋性及刺激性食品、食用色素和添加剂等。

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