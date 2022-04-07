@职场人 趴桌午睡伤颈椎？分享颈椎最爱的三个动作

气温回暖，百花吐蕊。很多人在享受春日的韶光之时，也开始感到困顿、乏力，提不起精神。为了缓解“春困”，很多上班族选择在午休的时候趴在办公桌上睡一会，殊不知已经无形中伤害了颈椎。本期《1分钟养生课》邀请湖南省人民医院骨科五病区主任医师贺学军，为广大网友分享颈椎保护的相关知识。

“春天容易犯困，午睡对身体健康非常有益。”贺学军表示，但是趴着午睡，尤其是长期趴着午睡，却是一种不良的习惯。

贺学军表示，人体的颈椎有一个向前突的生理曲度，而趴着午睡，导致颈椎处于一种反弓的病理状态，如果颈椎长期处于这种病理状态，会导致两个不良的后果。

“一是容易引起颈部肌肉的劳损，导致颈部疼痛不适；二是加速颈椎的退变，导致颈椎间盘向后突出，压迫相应的神经血管，引起头痛、头晕等症状，严重的会出现四肢麻木、无力，甚至大小便功能障碍等不良后果。”贺学军说。

那么，应该如何缓解颈椎疲劳？湖南省人民医院骨科五病区主管护师崔乐为广大网友演示颈椎最爱的三个动作，简单易学，站坐均可，经常练习可以改善颈部肌肉的僵硬不适。

第一个动作：颈项争力

左手放在背后，右手置于胸前，手掌向左平行推出，头向右旋转至极限位，停留3-5秒钟，再交换左右手。这个动作可以锻炼颈椎和肩部肌肉的协调性，缓解和预防颈椎病的发生。

第二个动作：头手相抗

两手十指交叉紧贴于颈后，手向前用力，头颈向后用力，使两力相抗，停留3-5秒钟。头手相抗，有助于增强颈部肌肉力量，缓解颈部肌肉的疲劳。

第三个动作：仰头望掌

两手十指交扣上举过头，掌心朝上，头向后仰看向手背，保持5秒钟。这个动作可以有效的拉伸、放松颈背部肌肉。

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