九价HPV疫苗接种年龄放宽 专家：已经接种过二价四价的 仍可补种

人民网北京8月31日电 （记者乔业琼）从16-26岁扩宽接种年龄至9-45岁，九价HPV疫苗适用人群扩展的消息引起广泛关注。宫颈癌是女性高发恶性肿瘤，是威胁女性健康的主要“杀手”。根据国际癌症研究机构(IARC)2021年最新研究报告，2020年我国约有11万例新增宫颈癌病例，在15至44岁女性的癌症中，宫颈癌的发病率高居第三位。

北京妇产医院妇科肿瘤科主任医师徐小红在接受人民网采访时表示，扩大九价HPV疫苗疫苗的接种人群范围，将惠及更多的女性。

九价HPV疫苗接种年龄拓展至9岁到45岁的女性

“通过接种疫苗，可以预防HPV感染，减少患宫颈癌的概率。所以，接种HPV疫苗对女性十分重要。”徐小红说。

她介绍，九价HPV疫苗获批的接种年龄范围，主要取决于临床试验中人群的年龄范围。此前，九价HPV疫苗获批的接种年龄为16岁至26岁的女性，超过这个年龄范围的，以往以接种二价或者四价疫苗替代，而现在可以直接接种九价HPV疫苗，对广大女性来说是一个利好消息。

已经接种二价四价HPV疫苗的 仍可接种九价

现在很多人都想尽快接种九价HPV疫苗，但普遍存在预约难的情况，那能否用接种二价或者四价HPV疫苗替代？

徐小红表示，目前，在国内上市的HPV疫苗包括二价、四价及九价疫苗。二价HPV疫苗针对HPV-16和HPV-18两种高危型别；四价HPV疫苗在这两者基础上，增加了HPV-6和HPV-11两个低危型别；九价疫苗则在四价疫苗基础上多加了5种高危型别HPV，分别是HPV-31、HPV-33、HPV-45、HPV-52、HPV-58。

“宫颈癌的主要致病因素是人乳头瘤病毒感染，也就是HPV感染，其中以HPV-16和HPV-18型最为常见，二价HPV疫苗已经涵盖这一范围，可以预防70%宫颈癌的发生。所以，如果预约不到九价HPV疫苗，也可以接种二价或者四价HPV疫苗。”徐小红说。

徐小红强调，HPV疫苗对未发生的感染预防效果显著，尤其在首次性行为前接种，能达到最大的保护效果。建议一定要尽早接种HPV疫苗，对于已经接种二价或者四价HPV疫苗的，以后有条件也可以补种九价HPV疫苗。