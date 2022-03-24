年纪轻轻就圆肩驼背？医生手把手教你拯救颈椎

你的颈椎还好吗？现在低头族越来越多，长时间低头会导致颈椎出现变形，不少人年纪轻轻就圆肩驼背，不仅影响形态美观，还会危害自身健康。本期《1分钟养生课》邀请湖南省人民医院康复医学科主任医师蔡华安，分享几种日常锻炼动作，手把手教你拯救颈椎。

“目前颈椎病患者特别多，年轻化、低龄化的趋势越来越明显。”蔡华安表示，这些患者普遍存在常年伏案工作，长期姿势不良的情况。临床表现为圆肩、驼背，还有颈前屈、佝心、骨盆曲线的位移等。

蔡华安表示，为改善以上情况，推荐在日常生活中常做YW动作。Y动作要领在于，身体俯卧伸直，双手往前伸，拇指向上，做一个躯干向上伸展的动作，同时配合呼气。

“W动作可以激活下斜方肌，动作要领是身体俯卧伸直，两边胳膊弯曲呈W形状，此时，可以感受到下斜方肌一个夹的力量，同时配合呼气，维持10秒，然后放松。”

最后，提醒广大网友，YW动作仅是自我练习动作，如果您的症状比较严重或者练完症状没有改善，那么，一定要到专业的医疗机构进行评估跟治疗。（钟桂珍、胡振江提供视频演示）