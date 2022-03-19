年纪轻轻，为啥骨骼报警

2012年，高三女生秀容（化名）偶觉颈部不适，CT检查的结果，是一个她从未听过的名词：颈椎生理曲度变直。

由于病情不算严重，医生的建议主要集中在改善生活习惯，诸如避免长时间低头、注意颈椎放松等等。

此后10年，她历经大学、考研、求职、工作等重大人生节点，颈椎也在某些过度劳累的节点表现出剧烈的疼痛，且偶尔并发胸口疼痛、左手轻微麻木等症状。在几次就医的过程中，她还见证了身边人并发眩晕、恶心、呕吐、睡眠质量下降等其他症状。

“平时不聊这个话题不知道，一聊才发现身边竟然有那么多病友。”她感慨道。

秀容的遭遇并非个例，颈椎病也并非唯一困扰当代年轻人的骨骼疾病。据报道，预计目前我国中小学生发生脊柱侧弯人数已经超过500万，并且还在以每年30万左右的速度递增，具体成因复杂，大致与坐姿不良、桌椅高低等因素有关。此外，由于运动不当导致的膝关节、踝关节等损伤，在年轻人群体中也屡见不鲜。常常被认为足够坚硬而遭忽视的骨骼，其健康状况同样需要关注。

静坐过久 脊柱负重

承受着人体的重量，汇聚着很多重要的血管神经，脊柱对人体的重要性，不言而喻，而其一旦发病，也常常产生连带症状。以颈椎为例，颈椎病的临床分型，方法不尽相同，常用的分型方法有神经根型、脊髓型、交感神经型、椎动脉型等等，一旦发病，会根据神经根、脊髓、椎动脉等延伸的范围影响特定部位，导致出现肩部、手部等部位麻木，以及走路不稳、眩晕恶心等症状，因人而异，牵涉范围不可谓不广。

“我国目前究竟有多少35岁以下的颈椎、腰椎疾病患者，具体数据不好估计，但可以说，患这些疾病的年轻人越来越多了。”中国中医科学院望京医院骨关节二科主任医师温建民说道：“这其实是和时代的发展挂钩的。”

从医近40年，温建民见证了时代的发展在骨骼疾病上的投射：“随着社会的进步，电脑、手机的普及，年轻人的颈椎病、腰椎病发病率也是逐年增加。举个例子，20世纪80年代的年轻人手外伤比较多，因为用冲床多；现在的年轻人颈椎、腰椎疾病多了，因为用冲床少了，用电脑多了。”此外，长期久坐使用电脑，还可能诱发腱鞘炎、腕管综合征（俗称“鼠标手”）等疾病。

有医生表示，年轻时脊柱出问题的大部分是白领人群，诸如媒体、计算机从业者，甚至教师、办公室文员这些，而纯体力劳动者年轻时很少有久坐、久伏案的机会，出现这种问题概率比较小，而中年以后出现退变性疾病概率高一些。

“我有一个师弟，是外科医生，二十八九岁就接受了颈椎手术，主要原因就是他要经常给患者做手术，要一直低头，不做手术的时候，写文章、做科研等都要伏案，导致颈椎出了问题。”一位年轻医生对记者讲述道。

脊柱健康问题，不仅局限于职场，也存在于学校。近日，央视新闻报道，预计目前我国中小学生发生脊柱侧弯人数已经超过500万，并且还在以每年30万左右的速度递增，脊柱侧弯已经成了继肥胖、近视之后，危害我国儿童青少年健康的第三大疾病，与不良坐姿、桌椅高低不适等各种因素相关，若放任不管，不仅会影响患者形体美观，造成高低肩、长短腿等体态问题，还会造成肌肉紧张，严重的还会损害神经。

“特别是中午趴着睡觉，对学生脊柱不好，要引起重视。除此之外，一些家具的高度设计也不合理，像‘葛优瘫’这种不标准的坐姿也很不好。骨骼疾病要从娃娃抓起，要从年轻抓起，这个和骨骼生长的规律有关，尽早干预要好一些。”温建民说，“年轻人的脊柱健康，关系到我国的劳动力供给，如何防止白领阶层颈椎病、腰椎病发病率，可以说是一个公共卫生问题，需要引起公共卫生领域的注意。从个体来说，可以工作一段时间起来活动一下，中午有条件的躺下来休息一会儿，形成一种习惯。”

运动不当 关节受损

时代的发展在骨骼疾病上的投射，并不仅限于脊柱损伤。随着物质生活水平的提高，人们对运动的需求越来越高，运动损伤的发生率也越来越高。其中，作为人体下肢重要负重关节的膝关节和踝关节，尤其容易损伤。

“膝关节每走一步都在损害软骨，但身体也在修复，如果长期剧烈运动，修复速度跟不上损害速度，膝盖就容易出问题”。温建民说，“我不主张每天跑好几公里、每天都走10000步，要科学利用膝关节，不仅膝关节，任何一个关节过度使用都是不好的。”

在采访中，医生们表示，足球、篮球、排球等对抗性运动是运动损伤的高发区，如跟腱断裂、半月板损伤、网球肘等等，很多部位一旦损伤就很难恢复到和原来一模一样的状态。此外，若年轻时长期运动不当，短期可能不会显现负面效果，但随着年龄的增长，关节的损伤会越发明显。

除对抗性运动外，医生们还不约而同地提到了滑雪。

“滑雪是骨折高发运动，以前由于雪鞋的限制保护，骨折部位集中在小腿一带，近年来喜欢高山速降滑雪的人越来越多，骨折发生的部位也不局限于下肢，甚至连骨盆骨折都有，提醒滑雪爱好者一定要注意。”吉大一院创伤骨科主任孙大辉说。温建民也提醒，现在提倡冰雪运动，但要注意踝关节扭伤，滑雪时踝关节压力很大，哪怕不骨折，韧带损伤也很危险，会留下终身问题。

还有医生表示，并不是运动强度越大对身体越好，尤其是对骨关节，运动规范性、适量性很重要，运动强度也要循序渐进，强度逐渐适应，如果平时不锻炼，突然增加锻炼强度，特别容易出现损伤。除此之外，必要的热身运动和护具佩戴也很重要。

顺应规律 延缓退变

近年来，关于保护骨骼的健康常识，诸如避免久坐、端正坐姿、运动适度、注意热身之类，屡屡见诸报端。但个体从“懂得”到“做到”，还有相当的距离；社会对于年轻群体骨骼健康的重视程度，也还有不小的提升空间。

“对人体健康来说，不能光注意软的，也要注意硬的”，温建民说，“不能光重视心脑血管疾病而忽视骨骼疾病，软硬都要抓。一个人的骨干不行，就像盖楼的钢筋不行，楼是盖不好的。”

孙大辉也表示，随着医疗水平的进步，手术治疗骨折、关节损伤等疾病的术后恢复水平总体向好，老年患者人工关节置换手术也比较普及，但手术治疗仍有风险，且人工关节也有使用年限，若置换后仍过度使用，则年限也会相应缩短。

不论静处还是运动，不论脊柱还是关节，“退变”是医生们常常提到的词语。从骨骼的生命周期来看，幼年时骨骼偏软，青壮年时骨骼偏硬，中老年以后骨骼偏脆，伴随着年龄的增长，骨的质量也会逐渐下降，很多年轻时不明显的疾病，也容易慢慢显现出来。保养要点，始终在于顺应骨骼的生命规律，避免过度使用，及时干预，延缓退变的到来。

“有一些骨骼疾病是年轻时不明显，但随着年龄增长加剧的，比如腰椎间盘突出症，年轻的时候间盘水分多，不易突出，30岁以后间盘弹性就会变差，容易突出。还比如年轻时如果运动量过大，年老时腰腿疼比较多，关节也容易退变。”孙大辉说道。

“有的病并不是病，而是老了， 30岁以后整个骨骼系统都走下坡路了，还是要服老。退变也是自然规律，任何一件东西，常年风吹雨打，自己就会老化，人体也是一样，但我们知道规律，就要合理利用它，早发现早干预，让退变来得晚一点。”温建民语重心长地说。

“这些年下来，我的感受是，你一旦得了这个病，就得一直注意它，不能再像之前一样无所谓了。”经过与颈椎病长达10年的斗争、不知被慢性的痛苦消磨多少生命力后，秀容发自内心地感慨道。

（本报记者 贾月洋）