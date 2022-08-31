小心！不当刺激可能会让痣变成癌

痣中黑素细胞如果频繁受到不良刺激，就会增加细胞的非正常分裂、增殖、修复的次数，这个过程可能会诱发致癌基因突变，增加其恶变风险。

绝大多数人身上或者脸上都会有一些痣，有的痣与人一辈子相安无事，但有的痣却是“危险分子”，不知不觉中就长成了癌——恶性黑色素瘤。恶性黑色素瘤，虽然发病率并不高，但恶性程度大、转移发生早、死亡率高。

近日，在南京举行的第一届江苏省肉瘤·恶性黑色素瘤大会中，有专家提醒，长在易受摩擦部位的痣，应尽早处理；皮肤越白皙，越要注意避免暴晒。

从痣变癌有不少病例

江苏省抗癌协会肉瘤·恶性黑色素瘤专业委员会主任委员、江苏省肿瘤医院放疗科主任医师宋丹表示，我国目前恶性黑色素瘤新发病例每年约2万例，但近几年增长迅速，过去50年发病率增长了约6倍，软组织肉瘤也有类似的情况。从临床上来看，发生在躯干或四肢的黑色素瘤，约35%—50%与原发痣有关，也与短波紫外线反复照射密切相关。这也让很多人担心，自己的痣，会不会偷偷长成癌呢？“从痣变癌的病例其实不少。”宋丹说。

“如果痣长在比较容易受到摩擦的部位，比如腰部、足底、背部等，应尽早处理。用针挑、腐蚀药物或不彻底的冷冻以及激光等方法刺激黑痣，有可能诱发痣恶变。”宋丹解释，痣中黑素细胞如果频繁受到不良刺激，就会增加细胞的非正常分裂、增殖、修复的次数，这个过程可能会诱发致癌基因突变，增加其恶变的风险。

“如果因为美容需要祛痣，应当到正规医院专科门诊，由专业医师来评估祛除方法，不能随意祛痣，避免不当刺激致癌。”宋丹建议。

皮肤越白越要避免暴晒

“过度紫外线照射，会诱发恶性黑色素瘤”“皮肤白皙的人暴晒更容易得恶性黑色素瘤”网络中的这些声音是否有科学依据？宋丹表示，对于暴晒与恶性黑色素瘤的关系，要分析人种和具体情况。

宋丹介绍，欧美人群属于白种人，恶性黑色素瘤发病率较其他人种更高。欧美人群患恶性黑色素瘤的类型以浅表扩散型及雀斑痣样型为主，这两种类型的恶性黑色素瘤与日晒有密切关系；而中国人等亚洲人群，患肢端型、黏膜型的恶性黑色素瘤比较多，这些黑色素瘤长得深也容易转移，与暴晒的关系并不是特别大，但也不能完全忽视紫外线的影响。

“这是因为皮肤越白，皮肤中所含的黑色素越少，对于紫外线的防护力越弱。如果接受不当的阳光照射，比如频繁进行日光浴、经常性晒伤，或是频繁通过紫外线灯照射来‘美黑’，会有诱发恶性黑色素瘤的风险。”宋丹提醒，晒太阳可以补充维生素D，预防缺钙，但同样要适度。尤其是皮肤越白皙，越要注意避免暴晒，经常在阳光下工作的人群，也要做好防晒。

另外，身上色素痣总数超过50颗的“多痣”人群，要比普通人群更加小心，及时处理可能的“坏分子”。长期服用某些抗生素、激素或抗抑郁药物的人群，也要特别小心恶性黑色素瘤的发生。

早发现早治疗可提高生存率

无论是恶性黑色素瘤还是软组织肉瘤，越早发现越早规范治疗，效果会越好。宋丹以恶性黑色素瘤举例，Ⅰ期的恶性黑色素瘤患者，规范手术后五年生存率高达90%；即便到了Ⅲ期，合理治疗后5年生存率也可达到30%以上，但如果到了Ⅳ期，五年生存率只有不到5%。

他建议，患者应当注意定期体检，身体上的痣出现边界不明、红肿疼痛、突然变大等异常情况时，一定提高警惕。对于肉瘤的早期发现要注意的是：当身体出现一些症状，局部疼痛肿胀或是可以触摸到一些异常出现的包块，也建议及时到医院明确原因。（记者 金 凤 通讯员 胥林花）