别拿落枕不当回事 也算颈椎病

你有没有过这样的经历，一觉醒来突然脖子就动不了了，一动就疼，甚至连带半拉肩膀一起疼？“落枕了，忍一天就好了。”你可能会不以为意。不过，落枕看似平常，却是一种早期的颈椎病。骨科医生提示，四类严重落枕情况，别耽搁，得去医院。

我们为什么会落枕？

在骨科门诊中遇到很多病人，就诊时会跟医生说，他早晨起床后突然觉得脖子疼痛，自己贴点膏药，但过几天症状却越来越重了，甚至起床或翻身时都要用手托着，不然疼得更厉害了。患者会有疑问，“我的脖子以前都是好好的，这是怎么了？”出现这种情况的病人大部分是“落枕”了。

落枕是由颈肩部肌肉 ( 以斜方肌、胸锁乳突肌、肩胛提肌为主 ) 痉挛、肌张力骤然增高，或颈椎小关节紊乱，造成颈肩部疼痛，活动受限制的一种急性疾病。本病较为常见，可发生于任何年龄，病程由数日至数周不等。

到底什么导致了落枕？其实，落枕属于早期颈椎病——颈型颈椎病。常见的原因包括：睡姿不良，头颈过度偏转，枕头不适（过高、过低、过硬）导致颈部肌肉长期处于紧张状态的静力性损伤；长期缺乏锻炼、低头伏案引起颈椎不稳导致的小关节紊乱；颈肩部受风寒侵袭等原因导致项背部肌肉气滞血淤，经络痹阻等，上述因素均可诱发落枕。

这四类患者抓紧就医

落枕是颈椎病的早期表现，以颈肩局部疼痛、活动受限为主，保守治疗均可取得很好的疗效。“落枕”最大的痛苦是颈肩部疼痛、僵直。应对上，首先患者要减少活动，卧床休息，也可佩戴颈托限制颈部活动。其次，使用非甾体类消炎镇痛药物以及肌肉松弛剂。同时，也可选择外用乳膏类药物、膏药、热敷等作为辅助治疗。

此外，正规的推拿、针灸、按摩、理疗等也可以协助快速缓解症状，缩短病程。这里要特别注意的是，暴力、不恰当的治疗手法可能会加重病情，甚至引起不可逆的后果。

上面说了，落枕虽然常见，但也不能掉以轻心。特别是以下四类患者，需要格外注意：

经常反复出现“落枕”且大龄的患者；

合并上肢放射性（像过电一样）疼痛、手指麻木的患者；

双手乏力、行走不稳（行走时如踩棉花）的患者；

合并发热、盗汗、短期内体重快速减轻、夜间疼痛明显影响睡眠的患者。

这些患者建议到骨科脊柱专科门诊就诊，进一步排除严重颈椎病、颈椎感染或肿瘤的可能性，避免延误疾病的治疗。

预防落枕多做这几个动作

防止落枕，还需要从工作、生活中做起，时刻注意保护颈椎。

第一，工作中避免长期低头伏案，可适当调整电脑屏幕高度及角度，适当缩短手机使用时长，间断改变工作姿势、活动颈肩部，缓解肌肉痉挛。

第二，避免长期躺床上看手机，让颈肩部肌肉休息时得到彻底放松。

第三，选择合适的枕头，高度以肩外缘至耳缘高度为宜，软硬度合适。个人比较推荐荞麦枕，除了便宜，易购买外，还可以根据自己的舒适需要调节高度（矮了局部折一折垫高，高了局部压一压降低）， 保证良好的睡眠。

第四，平时注意强化颈肩部肌肉锻炼。首先推荐规律游泳锻炼，小燕飞、平板支撑等活动亦可。此外，工作中可进行头颈相抗锻炼，双手交叉抱于脑后，头部后伸同时双手向前用力对抗，疼痛时禁止任何形式锻炼。

文/容威（北京清华长庚医院）