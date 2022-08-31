积极开展“银龄行动” 促进老年人老有所为

本报北京8月30日电（记者刘华东）截至2021年，我国60岁及以上老年人口达2.67亿，占总人口的18.9%，处于轻度老龄化阶段；预计2025年60岁及以上老年人口将突破3亿，2033年突破4亿，2035年前后进入重度老龄化阶段;2050年左右，60岁及以上老年人口预计达到峰值4.87亿，占届时全国总人口的34.8%。8月30日，全国人大常委会专题调研组提交关于实施积极应对人口老龄化国家战略推动老龄事业高质量发展的调研报告,报告反映出我国人口老龄化面临的严峻形势。

报告显示，按照目前的退休制度，我国即将迎来最大退休潮，在今后一段时期，预计每年有2000万左右退休人员，每年减少300至500万劳动年龄人口。我国60至69岁低龄老年人约1.48亿，占老年人口的55.83%，低龄、健康老人的经济社会价值未得到有效发挥，老年人的知识、经验、技能等“银发资源”存在大量闲置。

据了解，目前我国渐进式延迟法定退休年龄方案尚未出台，老年人再就业无法享受工伤保险等待遇，缺乏系统的法律保障和政策支持；在老年人志愿服务和人力开发方面，目前也没有统一有效的平台载体，缺乏统一的资源交流和对接机制等。为此，报告在积极应对人口老龄化的意见建议中提出，要促进老年人老有所为，按照小步调整、弹性实施、分类推进、统筹兼顾等原则，稳妥推进延迟法定退休年龄方案的出台和实施。报告还提出要积极开展“银龄行动”，引导老年人积极参与乡村振兴、社区治理、公益慈善、移风易俗、民事调解等活动。推进老年人力资源开发利用，扩大老年教育资源供给，建立终身职业技能培训制度，构建全民终身学习教育体系。