完善硬件设施、丰富服务内容，让老年人的获得感成色更足、幸福感更可持续

我国已经进入老龄化社会。截至2021年底，65岁及以上人口超过2亿人，占总人口的14.2%。预计到2025年，65岁及以上人口将达2.21亿。如何让更多老年人共享改革发展成果、安享幸福美满生活，是无数家庭的美好愿景，也是摆在全社会面前的一道考题。

今年发布的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》指出，老年人需求结构正在从生存型向发展型转变。老龄事业和产业也应与时俱进，实现高质量发展，不断提高老年群体的获得感、幸福感。

推动老龄事业和产业高质量发展，在硬件上，要不断加强养老设施建设，持续扩大适老产品供给。截至今年一季度，各类养老机构和设施总数达36万个、床位812.6万张。养老床位总数比2012年底的416.5万张翻了近一番。在养老机构不断增加的同时，居家养老仍是大多数老年人的现实选择。近年来，各地积极探索，通过“政府补贴一点、企业让利一点、家庭自付一点”的资金分担机制，帮更多老年人改造房屋设施。卫生间进行防滑处理、洗澡时配置沐浴椅、床边加装护栏……适老化改造大幅提升了老年人的居家养老质量，对释放消费潜能、培育新兴产业也具有重要意义。

推动老龄事业和产业高质量发展，软件方面，要积极开展养老服务，让服务内容更丰富、更有质量。扩大供给，积极开展家庭病床、上门巡诊等居家医疗服务；创新业态，不断丰富老年人教育培训、文化旅游、健身休闲、金融支持等服务；加强保障，持续优化养老产业营商环境、不断扩大和提升从业人员规模和能力……近年来，各地针对老年人多层次、多样化养老需求，出台多项举措，有效解决了涉及老年群体切身利益的急难愁盼问题。

同时，社会各界也在积极想办法、出实招，让养老服务更智慧、更贴心：有的企业聚焦老年人需求，开发智慧平台，通过电话、手机软件等预约家电维修、上门理发等多种服务；有的社区鼓励低龄老人参与志愿活动，将服务时间存入“银行账户”，用来兑换生活用品或健康保健等服务。大家群策群力，一起为老年人的幸福生活贡献力量。

完善硬件设施、丰富服务内容，努力满足老年人日益增长的物质文化需求，老龄事业和产业就一定能获得高质量发展的充沛动能，让老年人的获得感成色更足、幸福感更可持续。

《 人民日报 》（ 2022年09月01日 13 版）