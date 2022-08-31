【人物】2022年“最美医生”

【故事】卫生与健康工作者是人民生命健康的守护者，是推进健康中国建设的主力军。他们坚持人民至上、生命至上，展现出“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神。近日，中宣部和国家卫健委联合发布2022年“最美医生”先进事迹，丁仁彧、马文义、许润三、孙宁、张静、周行涛、胡敏华、高琪、管向东、潘凤等10名个人和抗击新冠肺炎疫情国家流调专家队光荣入选。作为近1400万卫生与健康工作者的杰出代表，他们是全心全意守护人民群众健康的平凡英雄。

【点评】

“尊重自己职业的医生，才能真正尊重生命的尊严”，入选2022年“最美医生”的管向东在抗疫一线的ICU病房里，发出这样的从医感悟。生命相托，何以为医？“夫医者，非仁爱之士不可托也，非聪明理达不可任也，非廉洁淳良不可信也”，广施博爱、专攻术业、常怀悲悯的广大医生，用无影灯下的全神贯注、处方笺上的殚精竭虑，夜以继日地护佑着亿万人民的生命健康。

数据显示，2021年我国居民平均到医疗卫生机构就诊约6次。面对每一位患者的就医问诊，面临每一种疑难杂症的研究治疗，“健康所系，性命相托”的医学誓言始终叩问着从医初心。无论是把“挽救重症病人的生命”当作唯一目标的丁仁彧，“一辈子研究透一个病”的许润三，还是帮助数以万计近视患者成功脱镜的周行涛，长期坚守疟疾防治一线、成功见证中国“消除疟疾”的高琪，无不以对医术的精益求精、对生命的敬畏尊重，深刻诠释着“大医精诚”。“博极医源，精勤不倦”，广大医生以赤诚之心践行医道，更一次又一次以出色的救治成果回报着患者恳切的托付。

“凡为医者，遇有请召，不择高下远近必赴”。在医生眼中，急患者之所急是天职。因为“不放弃任何一名患者”的信条，马文义扎根高原27年练就“多面手”，孙宁花甲之年远赴新疆投身援建医疗事业，胡敏华为艾滋病感染者接通“爱心热线”，潘凤背着药箱走遍大山家家户户。还有奋战在抗疫一线的张静、管向东、抗击新冠肺炎疫情国家流调专家队等，他们义无反顾、枕戈待旦，与时间赛跑、为生命护航。“医者仁心”，是把患者的需要当成召唤，把救治的责任视作使命，尽心尽力护苍生无恙，保家国安康。

今年3月1日起施行的《中华人民共和国医师法》这样诠释“医师”这一职业：坚持人民至上、生命至上，发扬人道主义精神，弘扬敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的崇高职业精神，恪守职业道德，遵守执业规范，提高执业水平，履行防病治病、保护人民健康的神圣职责。把人民的生命安全与身心健康放在首位，迎着崇高与神圣走在行医路上，医生正因此而“最美”。近1400万卫生与健康工作者，更多“眼里看的是病，心里装的是人”的“最美医生”，都在以仁心仁术护佑生命，以至精至诚守护人民健康。在尊医重卫的良好风尚中，广大卫生与健康工作者定能为增进人民健康福祉作出更多新贡献，为健康中国建设书写更多新篇章！

《 人民日报 》（ 2022年08月31日 05 版）