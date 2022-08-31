直播预告：重视儿童营养 护航健康成长

儿童健康事关家庭幸福和民族未来。让儿童健康成长，既是每个家庭最大的愿望，也是为祖国未来发展提供人力资源的保障。儿童在成长中会遇到哪些营养健康问题？如何帮助孩子拥有健康好身体？这不仅是家长关心的问题，也是全社会关注的焦点。

2022年8月31日16:00，全国妇幼健康研究会儿童早期发展专业委员会名誉主任朱宗涵将做客“人民好医生”APP直播间，围绕“重视儿童营养 护航健康成长”相关话题进行分享探讨。

专家简介

朱宗涵，研究员，中国医师协会儿科医师分会名誉会长，全国妇幼健康研究会儿童早期发展专委会名誉主任。长期从事儿科、儿童保健和卫生行政管理工作。是我国提出生命最初1000天和自然养育的第一人。

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