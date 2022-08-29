“组团式”援藏援疆以来已选派高水平医疗人才2500余名

本报北京8月28日电 （记者白剑峰）国家卫生健康委日前在京召开新闻发布会，介绍医疗人才“组团式”援藏援疆工作进展与成效。医疗人才“组团式”援藏援疆实施以来，西藏新疆医疗服务能力持续提升、人才培养更加系统精准、医院管理体系不断完善，当地群众的健康获得感不断提升。

国家卫生健康委医政医管局副局长李大川介绍，国家卫生健康委与中央组织部等共同组织实施医疗人才“组团式”援藏援疆工作，先后确定了西藏“1+7”和新疆“7+1”地市级及以上医院，去年又将西藏的13个县人民医院纳入支援范围。7年多来，有效提高了受援医院医疗服务水平，培养了一大批医疗人才，探索出一条加快西藏新疆卫生健康事业发展的新路子。

医疗人才“组团式”援藏援疆以来，已向西藏、新疆选派高水平医疗人才2500余名，为西藏、新疆帮带医疗团队千余个、医务人员5800余名，精准培养不同层次医疗骨干1万余名，有计划有步骤接收4000余名医务人员到对应的支援医院培训进修，医务人员整体素质得到显著提升。

医疗服务能力持续提升。各支援医院集中优势力量帮扶受援医院。截至2021年底，西藏受援医院开展三、四级手术占比达到56%，危急重症患者抢救成功率达到89%，已有419种大病不出自治区，2413种一般病不出地市，小病不出县区就能得到治疗。新疆8家受援医院实现了一批重点专科“从无到有”“从有到优”的转变，已有332种急危重症不出自治区，1914种常见病不出地州市。目前受援的16所地市级以上医院均建成三级医院，其中15所建成三级甲等医院，综合服务能力和管理水平显著提升。

《 人民日报 》（ 2022年08月29日 12 版）