“肺”同小可，肺癌防治早知道

编者按：从疾病的预防、诊断到治疗都离不开高质量的诊断解决方案。诊断影响着70%的临床决策，它的价值正受到空前的关注与认可。今年，人民好医生重磅推出“诊断的价值”系列专家访谈节目，共同探讨、分享并揭示诊断在疾病全周期管理中所发挥的不可估量的价值。

肺癌被称为“头号癌症杀手”，其发病率和死亡率均居各类恶性肿瘤前列。如此凶险的癌症，高发人群有哪些？体检查出肺结节，就是肺癌吗？早发现、早诊断对于肺癌而言有哪些重要作用？

近日，中华预防医学会肿瘤预防与控制专委会秘书长/常委、中国医学科学院肿瘤医院防癌科主任徐志坚，中华医学会检验分会副主任委员、中国医学科学院肿瘤医院检验科主任崔巍共同做客人民好医生《诊断的价值》系列访谈节目，聚焦“肺癌防治，及早行动”这一主题，分享交流了肺癌诊疗的热点话题。

致死率高的恶性肿瘤，如何及早发现它？

“肺癌是起源于肺部支气管黏膜或者腺体的恶性肿瘤，早期肺癌是没有明显症状的。”徐志坚介绍，“一旦患者出现咳嗽、咳痰、痰中带血、胸痛、声音嘶哑、骨头疼、头疼等症状时，通常已经属于肺癌中晚期。此时，治疗手段和治疗措施相对早期来说较为复杂，且治疗效果也会‘打折扣’。”

谈及肺癌的检测和诊断方式，崔巍介绍，影像学和血清学检查是肺癌常见的检查方式。“针对高风险人群，进行低剂量螺旋CT检查有益于发现早期肺癌，提高肺癌的生存率。除此之外，还有血清学检查，也就是我们常说的抽血化验，这也是老百姓最容易接受的检查方法，简单易行且创伤也最小。”

联合检测肿瘤标志物，提高肺癌诊疗效力

近年来，肿瘤标志物临床应用研究的不断深入，为肺癌诊疗提供了更多高医学价值的信息。崔巍指出：“肿瘤标志物在疾病的早期发现方面贡献是很大的，尤其对于肺癌的早诊早诊具有重要意义。鉴于单一肿瘤标志物在特异性、敏感性方面的局限性，我们倡导多种肿瘤标志物的联合检测。”

目前已获临床认可的肺癌相关肿瘤标志物有5种，分别是癌胚抗原（CEA）、神经元特异性烯醇化酶（NSE）、细胞角蛋白片段19（CYFRA 21-1）、鳞状细胞癌抗原（SCC）以及胃泌素释放肽前体（ProGRP）。“通过肿瘤标志物的联合检测，不仅可以帮助早期发现肺癌，也有助于尽早对肺癌的病理类型进行预测。”崔巍说。

重视“三级”预防，谨记“三早”抓手

三级预防是降低肿瘤发病率、提升治愈率的有效措施。徐志坚介绍，一级预防即病因预防，具有家族史、吸烟史、职业暴露的人群以及慢性支气管炎、慢性阻塞性肺气肿患者等都属于肺癌高危人群，肺癌进展迅速且预后不良，应把一级预防放在首位；早发现、早诊断、早治疗属于二级预防，“三早”是预防肿瘤的重要抓手，可以通过低剂量螺旋CT来检查是否存在形态学改变，再进行血清学检测，开展肿瘤标志物联合筛查诊断；三级预防是指在发现肿瘤后，及早诊断，积极治疗，避免产生功能损害，提高患者生活质量，帮助患者积极康复，回归社会。

崔巍强调，日常体检很重要，尤其是肺癌高危人群，需要定期进行防癌体检，体检项目建议涵盖肺癌5项肿瘤标志物联合检测、以及低剂量螺旋CT检测，并根据专业医生建议定期随访，做到早诊、早治。与此同时，新型的检测随着技术的发展也在不断地涌现。循环肿瘤细胞、DNA甲基化水平、痰液筛查、支气管镜检查等检测项目都是较为有效的肺癌早筛方式。