“白白胖胖”不代表营养健康（养生杂谈）

一名9岁的孩子，会和“脂肪肝”这样的疾病扯上什么关系？

近日，一则“9岁女孩暑假胖十几斤查出脂肪肝”的新闻上了网络热搜。在河南郑州，9岁女孩琪琪放暑假回老家和奶奶一起生活。饮料、炸鸡、汉堡、甜点……无论琪琪想吃什么，奶奶都会尽力满足。短短一个月，琪琪像“吹气球”一样胖了十几斤。看到孩子突然胖了这么多，琪琪的母亲很是担心，带她到医院检查，结果显示琪琪患上了脂肪肝，同时，孩子的血脂、尿酸数值也偏高。

小小年纪就患上了脂肪肝，令人痛心，但琪琪的经历并非个例。近年来，脂肪肝在儿童中尤其是肥胖儿童中患病率有升高的趋势，有医生发现，暑假期间查出脂肪肝的小患者变多了。为什么出现这种现象？缺乏锻炼、膳食结构不合理，尤其是高蛋白、高脂肪饮食是导致肥胖症、脂肪肝、高胆固醇血症等的主要原因。

“小孩子长得胖有福气”“白白胖胖的孩子才是养得好”“能吃是福，小孩子多吃点没事”……受传统观念影响，长期以来，有不少人像琪琪的奶奶一样在饮食观念上存在这样的误区，认为孩子吃得多就是吃得营养、长得胖就是健康，“白白胖胖”一度成为孩子养育得好的标准。殊不知，肥胖本身就属于营养不良，它会增加孩子患胰岛素抵抗、糖尿病、高血压、高脂血症、脂肪肝、高尿酸血症、性早熟等疾病的风险，因此，虽然孩子正在长身体阶段，体重也不宜超标。

如何预防孩子发展为“小胖墩”？食育教育亟待普及。食育教育包含对食物的了解、食物的烹饪方式、食物的文化等内容，孩子接受食育教育后，会对食物产生更客观的认识，从而对食物采取正确的态度。不少孩子天生喜好多油高甜食物，因此，家长更有责任主动采取健康的生活方式，引导孩子养成健康的饮食习惯，摒弃高油高盐高糖等不良饮食偏好，避免养成对食物“爱恨分明”的态度。

近年来，以《健康中国行动（2019—2030年）》合理膳食行动、《国民营养计划（2017—2030年）》和《学校食品安全与营养健康管理规定》为行动指南，各部门、各地区在食育宣教等方面持续发力。越来越多的家长也认识到食育教育的重要性，随着食育教育日渐深入人心，相信将“白白胖胖”等同于“营养健康”的人会越来越少，国民的健康膳食水平将会更上一层楼。