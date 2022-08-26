专家提示需警惕瘦素型脂肪肝

新华社北京电 （记者沐铁城）随着人们生活水平的提高，饮食结构和生活方式发生很大变化，脂肪肝已成为常见肝病之一。中日友好医院感染疾病科主任马安林说，对脂肪肝需要重视和预防，防止形成终末期肝病。

“脂肪肝是由于各种原因引起肝细胞内脂肪堆积过多的病变，还有一些病人存在免疫系统方面紊乱、内分泌失调等情况。”马安林表示，但不是所有的脂肪肝都是肥胖型。脂肪肝中肥胖型可能占70%至80%，还有20%至30%属于瘦素型。

马安林介绍，瘦素型脂肪肝分几种情况。第一类是青少年脂肪肝，青少年脂肪肝与成人脂肪肝在组织学里的表现以及炎症部位和治疗方式都不太一样。第二类是自身免疫性肝病患者合并脂肪肝，而脂肪肝的合并有时并不伴有肥胖。

如何防范脂肪肝的发生？中日友好医院消化科主任杜时雨建议，首先要养成良好的生活习惯，每天保持正常作息，少熬夜；其次，保持良好的饮食习惯，一些高热量、高碳水化合物的食品需要严格控制；同时养成锻炼的好习惯，这是保持身体健康非常重要的方面；最后，不随便吃保健品或者减重食品，如有需要，一定要在医生指导下进行。

“总之，脂肪肝发生以后，一定要视具体情况分门别类对待。”马安林说，不是所有BMI（身体质量指数）大的人才有可能得脂肪肝，BMI正常的人也可能会得脂肪肝，并且这种脂肪肝有一部分发展速度较快。对于脂肪肝的控制，生活方式调节是一方面，但内分泌、免疫性系统疾病的控制和调节更有效。