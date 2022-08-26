本报北京8月25日电 （记者白剑峰）记者从国家卫生健康委今天举行的新闻发布会上获悉：我国卫生科技创新能力显著提升，涌现出一批重要科技成果，为卫生健康事业发展提供了强大的科技支撑。

国家卫生健康委科教司监察专员刘登峰介绍，党的十八大以来，我国卫生健康科技创新体系不断强化，卫生健康科技创新取得重大进展。国家卫生健康委牵头组织实施了“重大新药创制”与“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”两个重大专项，支持获批上市一类新药达80个，是专项实施前的16倍，有力推动我国新药研发由仿到创、医药产业由大到强的跨越式发展，带动我国传染病预防诊断治疗和控制水平跨越式提升。面对新冠肺炎疫情，依托重大专项长期部署积累的研发能力、人才团队和优势的技术平台，迅速确认病原，并开展科学溯源，研发系列诊断产品，开展疫苗和药物研发攻关等。到目前为止，9款疫苗获得国家药监局批准附条件上市或紧急使用，3款列入世卫组织紧急集采。

卫生健康科技创新体系建设不断完善，行业治理能力持续提升。在心血管病等20个领域建成50家国家临床医学研究中心，在生物医药领域建成75家国家重点实验室。在北京协和医院等5家医疗机构建设转化医学国家重大科技基础设施，布局建设109家委级重点实验室，省级行政区域实现全覆盖。启动实施中国医学科学院医学与健康科技创新工程，建立科研院所稳定支持的资源配置新机制，健全完善临床研究、伦理审查、科研诚信、成果转化等医学研究管理政策，有力促进医学研究规范健康发展。

强化病原微生物实验室体系建设，为维护和塑造国家生物安全工作提供有力保障。国家卫生健康委承担牵头组建国家生物安全工作协调机制，协调落实生物安全法相关的法律责任和任务，大力推进国家生物安全风险防控和治理体系建设，着力提升国家生物安全治理能力。搭建了比较完善的病原微生物实验室生物安全平台体系，为科学研究、疾病防控和产业发展提供了强有力的支撑。

持续深化医教协同改革，为卫生事业发展提供可靠人才保障。累计培训住院医师83万人。同时，持续加强全科、儿科、精神科等紧缺人才培养。截至2021年年底，全国医师数量已达到428.7万人，千人口医师数达到3.04人，数量接近发达国家医师配置水平。其中，全科、儿科、精神科医生分别达到43.5万人、20.6万人和6.4万人，分别较2012年增长了295%、102%和173%，为健康中国建设提供了人才保障。

《 人民日报 》（ 2022年08月26日 11 版）