卒中后 警惕抑郁不请自来

产后抑郁大家已经不再陌生，那么你听说过中风后抑郁吗？一次缺血性脑卒中（中风）的发生，不仅彻底改变老人的身体功能，也会改变他的性格。市疾控中心慢病所专家提醒家有卒中老人的家庭，脑卒中患者的这种不良“心情”，并非故意闹脾气或脆弱敏感，也并非卒中后的“正常”过程，而是一种精神类并发症，叫卒中后抑郁症，而且绝非个例。

约两成卒中患者会抑郁 “脑卒中”又称“中风”，卒中后抑郁症是脑卒中后发病率最高的精神类并发症，主要表现为心境低落、兴趣消退、行为抑制、性格改变、偏执等，是身体与社会心理等多种因素共同作用的结果。

数据显示，脑卒中患者抑郁的患病率约为18%至33%，在卒中后3至6个月发病达到高峰，未经治疗的卒中后抑郁症可迁延不愈。

急性脑卒中患者自杀率翻倍 抑郁对卒中患者的影响有多大？ 卒中后抑郁症对患者的全面康复有显著的负面影响，主要表现在住院时间延长、死亡率升高、康复过程缓慢及阻碍回归社会进程等，是一种严重的卒中后并发症。

除影响患者康复外，还可能造成生命威胁。急性脑卒中患者自杀的发生率是普通人群的2倍。而且，11.3%的患者在卒中发生后的2年内仍有自杀计划。

这些脑卒中患者更易发生卒中后抑郁症 伴有严重肢体及功能障碍、多次发生卒中、受到负面事件打击、家庭/社会支持不足、合并多种慢性病以及具有神经质人格特征的脑卒中患者，更容易得卒中后抑郁症。

近八成卒中后抑郁被误诊漏诊 由于临床表现多样、卒中患者受身体及认知功能障碍制约无法表达、家属认识不足等原因，卒中后抑郁症在我国被严重忽视，其误诊漏诊率可高达80%，仅有低于10%的卒中患者曾接受过心理治疗。

如何发现并及时治疗卒中后抑郁症？多种生物学指标、客观检查指标、心理学量表是对卒中后抑郁症评估和预后判断的有力工具，患者及其家属需要增强对疾病的认识，及时就医、早期诊断并获得帮助。以脑卒中为重点的干预措施、心理疗法、药物疗法及中医在卒中后抑郁症的治疗上各有侧重，多种方法相结合可达到较好的治疗效果。