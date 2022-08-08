全民健身日：运动后千万别做这些事 否则“汗白流”还“伤身”

8月8日是全民健身日。生命在于运动，运动有益于身体健康，但是运动要讲究，避免掉入运动误区。我们经常能看到有人在运动后，或瘫坐在地上，或拿起矿泉水一饮而尽……

“殊不知，这些不恰当的休息方式不仅解不了乏，还会让运动效果大打折扣，甚至有害健康。”四川省医学科学院·四川省人民医院健康管理中心运动健康管理师陈莞婧在接受人民网记者采访时表示，运动后以下这些事儿千万不要做。

运动后不能立即停止运动或坐下

运动后，身体机能在一定时间内还处于活跃状态，各系统机能恢复需要一定的时间。运动后不能省略整理和放松活动，如马上停止或坐下，容易发生重力性休克，轻则头晕、眼黑，重则晕倒。

建议运动结束时慢慢停下来，走动5~10分钟，并拉伸相关肌肉，使心率逐渐恢复，减少代谢产物堆积，预防肌肉酸痛。

运动后不能大量饮用冰饮或冲凉

运动时人体血管扩张，突然受到冷刺激会导致全身血管收缩痉挛、血压升高，从而加重心脏负担，诱发心绞痛或心梗。也不要马上饮用可乐、浓茶、咖啡等含咖啡因并利尿的饮料。

运动后宜少量多次地喝温白开水，必要时也可补充糖、电解质饮料，能有效预防肌肉痉挛和中暑的发生。另外，不要等口渴再喝水，口渴时说明身体已经轻微脱水了。

运动后不能盲目进食或不进食

运动中全身血液重新分配，集中在四肢等运动部位，腹腔脏器血液循环相对减少，胃肠蠕动慢，消化腺分泌少。因此，运动后不要马上进食，否则会导致胃肠功能紊乱。另外，运动后更不能不吃东西。运动后肌糖原耗尽，糖原合成酶活性高。糖类的摄入可以帮助人体更快恢复糖原储备，促进肌肉重塑，让身体收获更好的线条和力量。

40分钟以上中等强度运动结束后30分钟内，是补充蛋白质的黄金时间，同时配合碳水化合物，效果更佳。建议来一份小加餐，如一片低脂奶酪、一个鸡蛋、一小杯脱脂牛奶，以及一个当季水果、一小片白面包等。

（视频制作：实习生邓艺晨）