《柳叶刀》近日发表《柳叶刀-世界精神病学协会抑郁症重大报告：对抑郁症采取联合行动的时候到了》。该报告由来自11个国家的25位专家撰写，报告指出，据估计，全世界每年有5%的成年人患抑郁症，在年轻人中发病率最高。在高收入国家，约一半的抑郁症患者未得到诊断或治疗，而在中低收入国家，这一比例则达到80%-90%。抑郁症是全世界范围内导致可避免的痛苦和过早死亡的主要原因之一。目前，全球抑郁症危机正在持续且日益严重，然而这种全球健康危机仍在被忽视。

报告认为，有大量证据表明，即使在资源有限的情况下，仍有很多方式可以预防抑郁症并帮助患者康复，因此呼吁各国政府、医疗服务提供者、研究人员、抑郁症患者及其家属作出协调一致的努力，改善治疗和预防，填补知识空白，提高认识，以共同应对抑郁症。

抑郁症为何在年轻人中发病率最高

报告共同作者、中南大学湘雅公共卫生学院肖水源教授告诉中青报·中青网记者，抑郁症也称抑郁障碍，是一类精神障碍的统称，包括重性抑郁障碍、心境恶劣障碍及一些非典型的抑郁障碍。

肖水源解释说，目前，世界各国报告的抑郁障碍患病率有高有低，一般说来，发达国家的患病率高于发展中国家，这有可能反映抑郁障碍流行的实际情况，也可能与流行病学调查中使用的诊断方法，甚至诊断标准的不同相关。此次报告中所说的全世界每年有5%的成年人患有抑郁症，是综合全世界近年来发表的研究成果作出的估计。

肖水源介绍，我国2013年至2015年进行了一次全国性精神疾病流行病学调查，结果显示，我国成年人群抑郁障碍的终身患病率是6.8%，12个月患病率是3.6%，低于世界平均水平。“按这个患病率估算，我国每年有超过3000万人患有抑郁障碍。”

“我们利用2017年全球疾病负担研究的数据库，分析了1993年到2017年我国重性抑郁症的发生情况。结果表明，整体上，重性抑郁症的发病率随年龄的增加而增加，但在20－24岁年龄组有一个小高峰。”肖水源说。

年轻人抑郁障碍患病率较高的原因有很多。肖水源认为，较为突出的可能原因大致有两方面：其一是社会文化变迁，包括价值观念冲突、虚拟生活（如网络游戏、网络社交等）的兴起、生活方式改变等的影响；其二是年轻人的心理压力较大，而他们在面对压力时，缺乏成熟、有效的应对方式。

抑郁症危害大，必须早诊早治，加强预防

肖水源指出，抑郁症危害非常大，对个人生活质量、学习和工作能力、社交活动都有比较严重的影响，甚至可能导致自伤和自杀行为。抑郁情绪还会导致躯体健康的损害，世界各国的研究都表明抑郁情绪与一系列的躯体健康问题，如心脑血管疾病、恶性肿瘤、代谢内分泌疾病、感染性疾病的发生密切相关。此外，抑郁障碍还会增加家庭照护和经济负担，影响家庭内部人际关系，导致社会经济生产力下降、医疗费用支出增高，甚至有可能在局部影响社会和谐和稳定。因此，在抑郁症预防、诊断、治疗环节都需要引起重视。

在我国，影响抑郁症预防、诊断、治疗的因素有哪些呢？肖水源认为，首先，公众对抑郁症的认识和理解缺口较大。不知道自己、家人、朋友的情绪问题可能是抑郁症引发的，怀疑自己有抑郁症时，不知道如何正确地寻求帮助；即使去专业机构接受了诊断和治疗，也不能很好地坚持规范治疗。

其次，社会上广泛存在对精神障碍、抑郁障碍的污名化和社会歧视，阻碍抑郁障碍患者到专业机构就诊和接受治疗。

此外，很多抑郁症患者因为一些相关的躯体症状，如易疲劳、精力差、食欲不振、睡眠差等就诊于基层、通科医疗机构，而这些机构的很多医务人员不能正确地识别、诊断和治疗抑郁症。

最后，精神卫生专业机构的资源仍然有较大缺口，尤其是在中西部地区和农村地区。

针对我国实际情况，肖水源对抑郁症的分阶段照护和早期干预方法提出了建议，他说，“最主要的是要早期发现抑郁症患者，早期进行规范的治疗；针对不同的个体、不同原因导致的抑郁症、不同类别和程度的抑郁症，制订个体化的治疗方案。”

预防最容易被忽视，需全社会共同努力

报告认为，有大量证据表明，即使在资源有限的情况下，仍有很多方式可以预防抑郁症并帮助患者康复，然而，预防却是最容易被忽视的。肖水源指出，抑郁症的预防是一个大课题，需要全社会的共同努力。

在肖水源看来，最重要的是重视对儿童、青少年心理素质的培养。他说，“家庭、学校和社会在鼓励青少年努力学习，取得好的成绩和成就的同时，要重视培养青少年的思维能力，特别是批判性思维能力和逻辑思维能力、正确认识自我和合理确定人生目标的能力、认识和处理人际关系的能力、理解和应对挫折和打击的能力等。”

他同时指出，预防抑郁症，还要着力于为青少年的健康成长提供更好的社会环境，尽量使他们免于贫穷、忽视、虐待、暴力（包括校园暴力和家庭暴力）等不良事件的影响。

肖水源建议，学校应积极开展询证的抑郁症预防项目，特别是针对处于相对劣势的一些学生，如体型和相貌较差、成绩不好、性格孤僻、家庭贫困、家庭不完整、近期遭受重大打击和挫折的学生，予以重点支持。但不建议学校在缺乏配套措施的情况下，对学生进行抑郁症状的简单筛查。

此外，他还建议加大宣传力度，“特别强调抑郁情绪、抑郁症状不等于抑郁症；特别强调患了抑郁症后，要积极寻求和接受专业治疗，包括心理、药物及其他有效的治疗方法；特别强调抑郁症是可以治疗的，多数抑郁症患者在接受治疗后，能够在较短时间内恢复正常。”

消除错误观念，要靠宣传和教育

抑郁症是全世界范围内的一种常见病。但尽管如此，仍有许多关于它的错误观念，使人们长期未对其采取行动。肖水源认为，在中国，人们对抑郁症的常见误解主要有以下几个：

一是将抑郁情绪、抑郁症状与抑郁症混为一谈。多数情况下，抑郁是一种人类正常的情绪体验，例如亲人去世、考试失败之后的情绪不佳，只要是在可以理解的范围内，就是正常的。孤立的抑郁症状也不构成抑郁症。

二是认为抑郁症不是病，是思想问题，是因为缺乏动力、意志的“心理”问题，因此认为抑郁症患者不需要接受专业治疗，特别是药物治疗。

三是认为抗抑郁药物会控制人的心理活动，会导致成瘾，使人变傻，有非常严重的副作用。

四是认为真正的抑郁症是无法治愈的。

“提高人们对抑郁症的认识，要靠宣传和教育。而宣传和教育的形式，不应限于一般意义上的上课、科普。”肖水源说，“在影视、媒体、游戏等载体上嵌入，可能有更好的效果。”（记者 夏瑾）