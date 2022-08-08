让健身成为一种生活方式（今日谈）

今年8月8日是我国第十四个“全民健身日”，各地纷纷组织开展“全民健身日”主题活动。从发放体育消费券，到举办跑步、羽毛球等群众性体育赛事，再到组织龙舟、空竹等民俗表演，丰富多彩的活动点燃了人们的健身热情，引导更多群众在运动中挥洒汗水、感受快乐。

“全民健身是全体人民增强体魄、健康生活的基础和保障”。近年来，人们的健康意识不断提升，更加注重追求健康生活，主动健身、科学健身日益成为人们的自觉选择。人民群众对健康的重视，既是生活水平提高的必然结果，也承载着对美好生活的向往和追求。广泛开展全民健身运动，不断完善群众健身运动场地设施，进一步丰富群众文化体育生活，才能更好满足群众健身需要，激发人们的健身热情。

健康中国，你我同行。保持健康，科学锻炼，不仅是对自己负责，也是对家庭负责，对社会、对国家负责。把健康的责任落实到每个人，把健身的任务落实到每一天，让健身成为一种生活方式，坚持不懈、持之以恒，我们必能拥有更加强健的体魄、更加饱满的精神，健康中国建设就有了更有力的支撑。

《 人民日报 》（ 2022年08月08日 01 版）