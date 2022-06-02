直播预告：房颤和脑卒中 相互影响的健康“杀手”

脑卒中，俗称中风，因其高致残率和致死率而被大众熟知。房颤作为脑卒中的主要危险因素，常常合并发生。虽然两者危害极大，且形成过程和长期的慢病以及不良生活习惯有着紧密的关系。房颤为什么会引发脑卒中？不同的卒中该如何预防？发生卒中怎样进行治疗？

6月7日14:00，大连医科大学附属第一医院心律失常中心主任高连君、武汉大学人民医院心血管内科主任医师赵庆彦将做客“人民好医生”直播间，共同就房颤和脑卒中预防及治疗的相关内容和网友进行分享。

嘉宾简介：

高连君，大连医科大学附属第一医院心律失常中心主任，主任医师，教授，博士研究生导师，中华医学会会心电生理与起搏分会常委，中国研究型医院学会心房颤动专业委员会副主任委员，辽宁省心电生理与起搏分会主任委员，辽宁省特聘教授，中华医学会心电生理和起搏分会希浦系统起搏工作委员会委员，中国县域心脏/心律专科医生联盟学术指导委员会委员，国家心血管病专业质控中心专家委员会心房颤动专家工作组专家，国家卫生计生委能力建设和继续教育房颤综合管理转向能力培训项目专家组组员。

擅长：心律失常的射频消融治疗、缓慢心律失常的起搏治疗以及与心电学相关的心脏疾病的诊断与治疗。

赵庆彦，博士，主任医师，教授，博士研究生导师。武汉大学人民医院心内Ⅲ科副主任，心房颤动中心副主任，中国房颤中心联盟第一届专家委员会委员、委员会委员，湖北省医师协会心律学专业委员会第一届委员会常务委员，中国医院协会心脏康复管理专业委员会第一届委员，中华医学会心电生理和起搏分会、中国医师协会心律学专业委员会第一届中青年电生理工作委员会委员，中华医学会心血管病学分会第十届委员会肺血管病学组委员，全国心血管疾病介入诊疗技术培训项目基地导师，第八届中国生物医学工程学会心律分会青年委员，中华医学会心电生理和起搏分会第六届委员会心房颤动工作委员会委员，抗心律失常药物治疗学组委员，左心耳封堵工作委员会委员，中华中医药学会络病分会第三、四届委员会委员。

擅长：各种心律失常的诊疗，快速心律失常消融术，起搏器、ICD和CRT植入术。

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