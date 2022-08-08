上火了 到底该吃哪种牛黄？

市面上含有“牛黄”成分的中成药有那么多，光药名中带“牛黄”的就好几种，例如牛黄上清丸、牛黄解毒丸、牛黄清火丸，那么，它们有何区别呢？ 今天，就来带大家了解一下牛黄“家族成员”的本领。

带你认识 牛黄“三兄弟”

牛黄上清丸 该药由19味中药组成（人工牛黄、薄荷、菊花、荆芥穗、白芷、川芎、栀子、黄连、黄柏、黄芩、大黄、连翘、赤芍、当归、地黄、桔梗、甘草、石膏、冰片），用于头痛眩晕，目赤耳鸣，咽喉肿痛，口舌生疮，牙龈肿痛，大便燥结。在清热泻火的同时，具有较突出的疏散风热作用，对于风热头痛和目赤效果较好。同时还兼有较明显的清热凉血作用，对于血热型患者更为适宜。

牛黄解毒丸 该药由8味中药组成（人工牛黄、雄黄、石膏、大黄、黄芩、桔梗、冰片、甘草），用于火热内盛，咽喉肿痛，牙龈肿痛，口舌生疮，目赤肿痛。在清热泻火的同时，由于含有雄黄，故具有较突出的清热解毒作用，但肝肾功能不全患者慎用。

牛黄清火丸 由9味中药组成（大黄、黄芩、桔梗、牛黄、冰片、丁香、山药、雄黄、薄荷脑），用于肝胃肺蕴热，引起的头晕目眩，口鼻生疮，风火牙痛，咽喉肿痛，痄腮红肿，耳鸣肿痛，相当于小号的牛黄上清丸。

都能泻火 治疗侧重有不同

牛黄上清丸、牛黄解毒丸、牛黄清火丸这三种中成药都含有牛黄成分，均具有清热泻火的功效，可用于治疗火热内盛所致的咽喉肿痛、牙龈肿痛、口舌生疮等“上火”症状。但由于它们药味的组成不同，导致功效特征和禁忌症有所差异，治疗的侧重点也有所不同。

简单来说，牛黄上清丸和牛黄清火丸偏于清热兼疏散风热，适用于头晕目赤患者；而牛黄解毒丸就是单纯的清热泻火解毒。从安全性上看，牛黄解毒丸、牛黄清火丸含有矿物药雄黄，肝肾功能不全患者慎用，不宜长期服用。同时，所有品种均药性苦寒，且含有大黄、番泻叶等蒽醌类泻药，均不宜长期服用。

日常降火气 不妨试试食疗

通常我们所说的“上火”一般较轻，多属于中医热证的轻症，比如说不伴有全身热性症状的眼睛红肿、口角糜烂、尿黄、牙痛、咽喉痛等。这种情况可能由工作压力大、经常熬夜、吃辛辣食物等造成，可以吃一些败火的食物，比如绿豆、苦瓜、冬瓜、白萝卜、薏仁、莲子等，水果包括西瓜、梨、乌梅等。

另外还可以配合中医拔罐、推拿、按摩、针灸等疗法。注意多饮水，劳逸结合，保持乐观积极的生活态度即可。

但是，如果出现的热证较重，合并细菌或病毒感染的话，还是建议使用抗菌药物或抗病毒药物去治疗，也可以辅助使用降火的中成药，不能只靠食疗来解决。

文/王子惠 （北京朝阳医院）