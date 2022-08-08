稳步推进医保用药范围基本统一（民生观）

实现全国医保用药范围基本统一，是医疗保障改革的一项重要内容，有助于增强医保公平性、提升群众获得感，要积极稳妥、有序推进

最近，各地在开展增补药品消化工作，将国家医保目录以外的药品清退出当地医保目录。据了解，基本医保制度建立之初，针对当时国家医保药品目录品种少、地区间用药习惯差异大等情况，国家允许各省份在国家药品目录基础上，增补部分西药与中成药进入省级医保药品目录。这在特定的医保环境下发挥了积极作用。近年来，随着国家医保药品目录保障能力的大幅提高，继续保留地方增补药品的意义已经不大。逐步统一全国医保用药目录被提上日程。

推动医保用药目录统一化、规范化，是我国医疗保障改革的一项重要内容。2020年2月印发的《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》明确提出，逐步实现全国医保用药范围基本统一。从2020年开始，各地按照国家医保局的要求，在3年以内，按照第一年40%、第二年40%、第三年20%的比例逐步调出原省级药品目录内按规定调增的药品，确保在2022年底实现全国医保用药范围基本统一。

医保用药范围基本统一，是增强医保公平性的必然要求。目前，我国医保基金尚未实现全国统筹。由于各地的经济发展基础不同、医保筹资水平有别，各统筹地区在基本医保用药报销的范围、比例上存在一些差距。推进全国医保用药范围基本统一，能够减少各地区医保待遇的不平等，彰显基本医保制度的公平性、普惠性。

医保用药范围基本统一，是提升群众获得感的有效举措。当前，我国人员跨区域工作生活的现象较为普遍，群众异地就医的客观需求比较大。全国医保用药范围基本统一，能提高异地就医费用结算的效率，让患者实现少跑腿、快结算，从而提升异地就医的便利性，改善医保服务体验，增进民生福祉。

也要看到，推进全国医保用药范围基本统一涉及的利益面较广，具有一定复杂性。总体看，消化药品多为辅助性药或被更好替代的药品，并不会影响参保人用药可及性和获得感。但是，各地在具体执行的过程中，要注意方式方法，做到积极稳妥、有序推进。比如，医保定点医药机构应对清退的增补药品进行科学评估，在国家医保目录中寻求可替代的药品，避免对临床用药造成负面影响。

在实现全国医保用药范围基本统一的基础之上，伴随着更多救命救急的新药好药纳入医保，人民群众的基本用药需求将得到更公平、更有力的保障，就医的获得感也必将越来越足。

《 人民日报 》（ 2022年08月08日 14 版）