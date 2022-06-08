横跨多个专业、主要疾病包括六大类……神经眼科这些事儿你应该知道 

近年来，近视眼、青光眼、白内障等危害眼健康的疾病逐渐被大众熟知，但对中青年人危害更大的视神经疾病却很少有人知晓。视神经疾病当中最常见的是视神经炎，是中青年人致盲的主要疾病。神经眼科学是介于眼科学和神经病学之间的一门交叉学科，其范畴涵盖了眼科学和神经病学两方面的知识，神经眼科与普通眼科有什么不同？哪些疾病是神经眼科的治疗范畴？

近日，“人民好医生”客户端邀请到解放军总医院眼科医学部主任医师魏世辉主任做客直播间，详细讲解神经眼科学相关科普知识。

谈到神经眼科与普通眼科有何区别时，魏世辉表示，神经眼科在我国是一个新兴的亚专科，2011年中华医学会眼科学分会成立了神经眼科学组。神经眼科学是介于眼科学和神经病学之间的一门交叉学科，其范畴涵盖了眼科和神经病学两方面的知识。神经眼科是眼科学的一个新兴分支，横跨眼科、神经内科、神经外科、耳鼻咽喉头颈外科等多个专业，主要关注与眼部知觉和运动相关的神经系统疾病。

他介绍，神经眼科疾病主要包括六大类。

一是视觉传入系统疾病，比如视神经疾病包括视神经炎、各种视神经病变、视乳头病变、遗传性视神经病变、视神经肿瘤、先天性视盘发育不良、外伤性视神经病变等；视交叉（视路）病变；前循环、后循环疾病相关神经眼科；颅内静脉窦血栓形成相关神经眼科疾病。二是传出系统疾病，包括核上性、核间性、核性和核下性眼肌麻痹，动眼神经、滑车神经、外展神经等相关疾病。三是瞳孔异常，包括Adie瞳孔、Argrll Robertson瞳孔(阿罗瞳孔)、Horner综合征和瞳孔散大等。四是眼球震颤；五是眼睑及其他疾病；六是全身疾病相关的神经眼科疾病。

魏世辉谈到，视神经炎是我国神经眼科最常见的疾病，也是青中年人最容易患的视神经疾病。视神经疾病中发病率第二位的疾病是非动脉炎性前部缺血性视神经病变，是“眼卒中”的一部分。大家都听过脑卒中，眼卒中往往不被人熟知。其实，视神经的缺血性视神经病变就是眼卒中。

此外，在介绍当前我国视神经疾病的研究成果时，他强调，我国专职进行神经眼科疾病研究的医生数量不多，缺口很大。近几年在学会、媒体、医生不断地宣传下，神经眼科队伍越来越大。现有中华医学会眼科学分会神经眼科学组、中国医师协会眼科医师分会神经眼科专委会、中国研究型医院学会神经眼科专委会等相关学术组织。在学术组织的推动下，越来越多的省份开展了神经眼科的专科门诊。

最后，魏世辉提出，他的团队已连续多年承担视神经炎研究方面的国家级课题，不断对疾病进行探索，近期正在联合多团队进行药物研发。另外，在他本人的主持和指导下，中华医学会眼科学分会神经眼科学组于去年推出了《中国脱髓鞘性视神经炎诊断和治疗循证指南（2021年）》，让视神经炎的治疗有了可循的方案。