国家卫健委：2021年我国卫生人员总量达到1398.3万人

人民网北京7月28日电 （记者孙红丽）今日，国务院医改领导小组秘书处、国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍党的十八大以来各地深化医改工作进展成效，并答记者问。

人才是卫生健康事业的核心资源。国家卫生健康委体制改革司司长许树强表示，近年来，我国卫生健康人才队伍建设取得长足发展。

许树强说，一是资源总量稳步增长。2021年，我国卫生人员总量达到1398.3万人，其中执业医师和执业助理医师428.7万人、注册护士501.8万人。“十三五”期间，我国卫生人员总量年均增长约5%，各类人才队伍规模不断壮大。二是学历层次得到提升。“十三五”期间，卫生技术人员中大学本科及以上学历所占比例由30.6%提高到42.1%。三是结构和分布不断优化。2021年，全国卫生人员中，卫生技术人员占80.4%，专业化程度不断提高。“十三五”期间医护比不断优化，医护比由1:1.07提高到1:1.15。从区域上看，西部地区每千人口卫生技术人员数从5.8人提高到7.74人，高于东部地区的7.67人和中部地区的7.26人。

“但是也必须看到，我国医疗卫生人才队伍在数量、质量和结构上与人民群众的期盼还有不小的差距。”许树强指出，“十四五”期间，要遵循卫生健康行业特点和人才成长规律，优化人才结构，提升人才素质，激发人才活力，为推进卫生健康事业高质量发展提供更加有力的人才支撑。

许树强介绍，一是加强培养培训。进一步扩大医师、护士、药师、技师等专业技术人员规模，优化专业、城乡和区域之间的布局。加大基层全科医生培养培训和使用的力度，进一步利用好三级医院、综合性医院和专科医院的优质资源，提高全科医生培训数量和质量，壮大全科医生队伍。加强高层次医学人才建设，造就更多国际一流的领军人才。强化重症医学等急需紧缺专业人才培养培训。发展公共卫生人才队伍，着重提高病原学鉴定、现场流行病学调查等能力。实施中医药特色人才培养工程。

二是健全编制、人事和薪酬制度。正在研究制定公立医院相关编制标准及如何建立合理的动态核增机制。落实艰苦边远地区县级和基层医疗卫生机构公开招聘的倾斜政策。深化卫生专业技术人员职称制度改革，健全以服务水平、质量和业绩为导向的人才评价机制。推进公立医院薪酬制度改革，落实“两个允许”的要求，科学合理确定并动态调整公立医院的薪酬水平，优化薪酬结构，充分落实内部分配自主权。