三伏天怎么吃，一次给您说明白

今年7月16日就已经正式“入伏”了，三伏天是一年中最热的时间，通常会容易出现高温及频繁的降水，人体的感觉又闷又热。通常工作环境温度超过32℃或者生活环境温度超过35℃的时候称为高温环境。在这样的情况下，人体的代谢会出现改变。随着汗液的排出，人体内的水分会大量流失，同时会大量消耗身体中的水溶性维生素、含氮化合物、矿物质尤其是钠、钾、镁、钙，部分人还有铁的丢失。如果没有科学饮食的话，这种生理适应性改变，就会引起一系列的问题，比如更容易中暑，出现头晕、心悸、恶心、呕吐、腹泻、消化不良、肌肉贫血、消瘦等问题。

关于三伏天的科学饮食营养建议，网上很多文章都在说应该多吃这个、少吃那个，但落实到具体的饮食中确实有些容易混淆。其实，只要掌握了高温环境下的营养原则，就能轻松地按照膳食宝塔的方式把营养学理论落实到每天的饮食中。

1.保证蛋白质充足、粗细粮搭配

荤素搭配可以更好地保证充足的蛋白质来源，因为含氮化合物主要来自于人体中蛋白质，来源不足容易导致人体负氮平衡。

随着温度升高人体的代谢也会增加，主食的粗细搭配，可以让人更好地保证主食量，同时让膳食提供更多的维生素B族。中医也是认为要适当进补，增加富含蛋白质的食物，一些严重亚健康的人群或者疾病人群，因为身体的原因，对于食物的消化能力会更弱一些，因此可以通过增加植物类蛋白的方式进补，不过这一点经常被误解为只能吃素，并且是缺少了豆类及其制品的素食。

保证每天都有蛋白质类食物，气温升高后食欲不好，有的人会不想吃动物性的食物，要增加豆类及其制品，保证优质蛋白占蛋白质总量的一半及以上。

2.水分充足、以汤为主、钠钾平衡

高温让人体通过排汗、排尿流失大量的水分和矿物质，因此人体容易出现缺钠、缺钾、缺镁导致的一系列问题。要主动补水，每天必要的时候盐水补充。中医里提倡养心要吃咸味的食物，其实也是注重钠钾平衡。

除了日常增加饮水外，一定要注重以汤的形式补充水和盐分。大量出汗的人，还需要在两餐之间补充含盐饮料，氯化钠浓度控制在0.1%。当然，也要注意尽量清汤，不要太多油的汤。

足量饮水，少量多次。在三伏天，低身体活动水平成年人至少2000毫升。推荐喝白水或茶水，少喝或不喝含糖饮料，不用饮料代替白水。

另外，强调多瓜果，尤其是水分含量丰富的食物。

3.增酸加苦、精心烹制

三伏天容易出现没食欲，增酸味、苦味，可以帮助改善食欲，促进消化，同时精致的摆盘、丰富的色彩，也会让进食更有滋味。

中医对于夏季养生保健总的概括就是养心、少吃生冷、多喝水、饮食清淡、增加酸苦。目的是增加人体对于高温的适应性，预防暑证，从而增加对于秋冬季气候变化的适应性。在高温下，人体出现电解质紊乱，容易出现心悸、心律不齐等问题，与中医提倡的养心的目的其实是不谋而合的。

中医提倡多酸多苦，一方面是认为可以帮助改善食欲，比如红色入心，西红柿、山楂，另外一方面是认为可以帮助减少身体中消化液、汗液的流失。如果出汗过多或者饮食受限，考虑通过维生素矿物质片补充。

4.减少冷饮、拒绝寒凉

中医养生保健相对独有的，就是减少对于冷饮、寒凉食物的食用频率。

另外，我们还有一些小的技巧保证轻松度过三伏天：

第一，除了饮水以外，可以增加红豆汤、绿豆汤、酸梅汤，会更解渴消暑。

第二，食欲明显不佳的人为了防止消瘦，可以少食多餐。

第三，用餐的时间也可以适当调整，比如早餐时间可以适当提前一些，晚餐可以稍微推后一点，这样会因为温差比白天凉爽一些，食欲会稍微好一点。

（中国营养学会会员、包头市青山区富强路办事处社区卫生服务中心中医师）