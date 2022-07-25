数字人民币打开消费新蓝海（专家解读）

中国人民银行货币政策司近日介绍，数字人民币试点从原来的“10+1”试点地区拓展到15个省市的23个地区，深圳、苏州、雄安新区、成都4地取消了白名单限制，并吸收兴业银行作为新的指定运营机构。

阿根廷《第十二页报》网站以《数字人民币：不可阻挡的发展》为题报道称，中国数字人民币的发展策略非常精准，就是为中国人打造经济、快捷、安全的零售支付基础设施。

西班牙《经济学家报》网站刊文称，在全球范围内，由央行支持的数字货币越来越普遍。在中国，数字人民币快速发展，其目标是成为现金的数字替代品，且支付更方便快捷。此外，数字人民币还有其他特殊性，相关部门正在探索其在刺激消费和投资方面的作用。

路透社称，中国正在推广数字人民币，以向消费者提供一种新的移动支付方式。分析人士称，数字人民币将实现消费“最后一公里”的数字化，使银行和商家能够获取数据，并实现对消费模式的洞察。

数字人民币的应用场景正不断拓宽。中国人民银行公布的数据显示，截至2021年底，数字人民币试点场景已超过808.51万个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额875.65亿元。在C端（消费者、个人用户），数字人民币已覆盖餐饮、交通、购物、旅游、医疗等场景；在G端（政府、事业单位），数字人民币覆盖政府补贴、公积金缴纳、信用背书、社保税收等；在B端（企业商家），数字人民币逐渐应用落地，如票据贴现、供应链管理、融资租赁等。

数字人民币红包逐步成为各试点地区精准促消费、扩内需的新手段。北京、天津、广州等多个数字人民币试点城市，向居民发放各种形式的数字人民币消费补贴，涵盖食、住、行、游、购、娱等多个领域。通过智能合约技术，政府可对数字人民币红包的使用时间、适用范围做出精准设定，提高促消费的精准性，有助于提振消费需求，促进消费市场加速回暖，助力实体商户复苏。企业对公转账以往须通过银行对公窗口或者网上银行，而数字人民币支付即结算，实时到账，不再受限于工作时间，且企业财务系统与数字人民币系统的账单无时间差，无需排查、修正等操作，降低了企业资金成本，提高了企业结算和资金周转效率，持续帮助企业供应链降本增效。

与第三方支付相比，数字人民币拥有区块链、智能合约、双离线支付等技术优势——通过区块链技术，数字人民币能跟踪每一笔交易情况，掌握资金流向，使交易过程更加透明，减少洗钱、腐败、偷漏税等风险，保障资金安全，便于金融监管；通过智能合约技术，数字人民币能根据交易双方约定的条件和规则进行自动交易，能直接将补贴、救济金等发放到指定对象的账户，杜绝资金截留，有利于将精准扶持落到实处；通过双离线支付技术，两个数字人民币钱包可以“碰一碰”完成支付。在地下场所、山区等没有网络的地点，消费者无法使用第三方支付，但可以使用数字人民币钱包。双离线支付技术还可以帮助老人、小孩等特殊人群实现便捷支付。目前，数字人民币双离线支付载体可涵盖手套、手杖、手表等智能可穿戴设备。

值得一提的是，作为一项公共产品，数字人民币面向障碍人群和不熟悉电子产品的用户群体，推出数字人民币APP功能优化适配和特色化硬件产品，有利于弥合“数字鸿沟”。

中国政府高度重视数字人民币发展。一段时间以来，数字人民币试点范围进一步扩大。在深圳、苏州、雄安新区等现有试点地区基础上，增加天津、重庆、广州、福州、厦门以及浙江省承办亚运会的6个城市作为试点地区，北京市和河北省张家口市在2022年北京冬奥会、冬残奥会场景试点结束后转为试点地区。目前，数字人民币试点已经拓展到15个省份的23个地区。

未来，数字人民币的应用场景可进一步拓展。在扶贫款、拆迁款等款项的发放上，利用数字货币可追踪特性，对款项克扣、贪腐问题形成有效震慑和打击。针对可能用于大额支付的数字人民币，可出台专门财税政策，支持数字货币的发行和流通。对于涉及数字货币的生产经营活动应税行为，可适当给予税收减免或优惠。

目前，数字人民币主要解决的是国内支付而非跨境支付。随着人民币国际化的推进，数字人民币可进一步拓展至跨境支付使用场景。2020年8月，河北省人民政府办公厅发布《中国（雄安新区）跨境电子商务综合试验区建设实施方案的通知》，鼓励跨境电子商务活动中使用人民币计价结算，探索数字货币跨境支付。

为继续推广和普及数字人民币，还应做好以下工作：一是增加应用场景。加强同第三方支付平台的合作，在第三方支付平台中增加数字人民币的支付接口，增加数字人民币在日常生活中的应用场景以及使用频率。二是加大宣传推广。为了更好地向公众科普数字人民币的功能、使用方法等，可借助线上线下媒体渠道，通过开设讲座、推出宣传广告、发布科普文章等方式，科普数字人民币，提高数字人民币的使用率。三是扩大试点。可以增加部分二线城市以及欠发达地区试点城市。

（本报记者 李嘉宝采访整理）