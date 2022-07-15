国家卫健委：加快推动药师法立法进程

人民网北京7月15日电 （记者孙红丽）记者从国家卫健委官网了解到，对十三届全国人大五次会议第7850号《关于加速药师法立法进程的建议》，经商全国人大教科文卫委，国家卫健委近日答复称，将协同有关部门，认真研究听取各方意见，抓紧修改完善法律草案，加快推动药师法立法进程，条件成熟时提请全国人大常委会审议，推动药师法尽快出台。

据了解，目前，目前世界上主要国家都已通过立法规范药师管理，但我国药师管理仅局限在规范性文件的基础上，尚无更高位阶的法律依据。我国药师在人员总量、服务能力、职业地位以及法制化管理等方面均与世界主要国家存在较大差距。

国家卫健委介绍，2013年，《药师法》被列为国务院立法计划的研究项目之一。2020年以来，最大程度上采纳各方反馈意见，达成一致共识，形成《药师法（送审稿）》。目前正在进行更深入的调研论证，进一步强化国内外药师管理政策研究，积极会同有关部门进行修改完善。

目前，我国实行的医疗机构药师和执业药师双轨并行的药师制度，既有卫生健康部门管理的药师专业技术职务资格体系，又有药监部门管理的执业药师资格体系。

国家卫健委表示，对于代表提及的构建一元化药师管理体系，在国家卫健委起草的《药师法（送审稿）》得到了体现，拟建立药师管理制度，采取“统一考试、分类注册、分类管理”的做法，即在药师的资格准入方面，建立起全国统一的药师资格考试制度；药师取得合法执业资格后，根据执业领域的不同，注册在医疗卫生机构的药师由卫生健康部门进行监管，注册在社会药店以及药品生产、经营单位的药师由药监部门进行监管。

当前，人民群众对于合理用药和药学服务的需求日益增长。然而，我国药师队伍难以满足人民群众药学服务需求。

为解决此问题，国家卫健委起草的《药师法（送审稿）》从两方面进行了规定，一是对药师执业准入后的考核和培训进行明确规定，要求卫生健康部门、药监部门按照药师执业标准定期对药师进行考核，并由国家建立药师继续教育制度，通过加强药师的考核和培训不断提高药师的服务能力和水平；二是确立了药师的业务范围，并结合实践中药学服务的内容进行了丰富完善。

另外，国家卫健委还表示，药事服务费作为药学服务的合理补偿，有利于调动药师的积极性，保障公众用药安全有效，将积极配合有关部门，推动设立药事服务费，合理体现劳务价值，补偿药事服务成本。