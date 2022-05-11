十八大以来增长超一倍 我国护士队伍人数超500万

新华社北京5月11日电（记者顾天成）护理事业服务于人的生老病死全过程，是人民健康的重要守护者。5月12日国际护士节来临之际，一组数据显示，截至2021年，我国护士队伍人数十年来增长超一倍，达501.8万人；十年来，我国医护比例由1:0.95发展至1:1.17，成功扭转倒置比例。

在11日举行的国家卫生健康委新闻发布会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍，过去近10年，我国护士数量以每年平均8%的增幅逐年增加，每千人口注册护士人数目前达到3.56人，男性护士比例不断提升。

党的十八大以来，我国护理事业发展量质同升。截至2021年底，我国护士队伍中具有大专以上学历的已从2012年占比56%提高至2021年近80%。

护佑人民健康，照亮生命之光，不畏风险冲锋在一线，抗疫战场上的主力军……护士队伍一直是我国卫生健康战线重要力量。“在深化医改进程中，对护士的薪酬分配、职称晋升、奖励评优等，优先向一线和基层的岗位来倾斜。”郭燕红说，在社会各界的共同支持下，关心、支持和爱护护士队伍的社会氛围逐步形成，护士队伍得到稳定发展。

我国是人口大国，老龄化程度不断加深。“三分治疗，七分护理”，我国着力更好满足老年人医疗护理服务需求。2021年起，我国15省份开展老年医疗护理试点工作，创新多元化护理服务模式，增加多层次服务供给。

作为国家卫生健康委“互联网+护理服务”第一批试点城市，北京市近3年已培养近5千名医疗护理员，全市老年护理从业人员参加培训比例达93%。北京市基层卫生机构利用智慧医疗设备等多种形式为失能、高龄老年人提供日间护理、家庭病床等服务。

按照我国“十四五”期间护理事业发展新规划，到2025年，全国护士总数达到550万人，每千人口注册护士数达到3.8人，医护比达到1：1.2，进一步补短板、强弱项，老年、中医、社区和居家护理服务供给显著增加。