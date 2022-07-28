世界肝炎日 这些肝炎防治知识你该知道

7月28日是世界肝炎日。肝脏是人体最重要的消化器官，我们吃进去的食物都需要肝脏进行分解代谢，忙碌的肝脏也很容易被伤害，肝炎就是最常见的一种肝损伤。

“肝炎是肝脏实质细胞受损伤的一种描述，不是一种疾病，而是多种病因导致的谷丙转氨酶升高的一个统称。”首都医科大学附属北京佑安医院肝病消化中心主任医师董培玲在接受人民网记者采访时介绍，病毒性肝炎大家听说的较多，除此之外，其他因素造成的肝炎近年来逐渐增加，比如脂肪性肝炎、酒精性肝炎、药物性肝损伤、自身免疫性肝炎等，也是“肝炎大家族”中的重要成员。这些肝炎不“传染”，高脂饮食、久坐不动、长期饮酒、药物滥用，以及使用某些染发产品、保健品等是其致病因素。

可以伤肝的病毒很多，如巨细胞病毒、EB病毒。有五种病毒特别喜欢定居在肝脏，它们被叫做嗜肝病毒，包括甲、乙、丙、丁、戊型肝炎病毒。“病毒性肝炎特指由这五种嗜肝病毒引起的肝损伤，其中发病率最高、对健康威胁最大的是乙肝。”董培玲说，甲肝和戊肝主要通过污染的食物、水等经口侵入人体，感染病毒后1~4周患者的排泄物可以排出大量病毒。乙肝和丙肝可以通过母婴、血液、体液传播，与他人共用注射器以及文身、刮痧等器具，都存在感染病毒的风险。

董培玲表示，急性肝炎发作时，患者表现为乏力、食欲不振、厌油腻，甚至恶心、呕吐，还可伴随有尿黄、巩膜或皮肤黄染，肝脾肿大、叩痛。

肝炎的预后差别很大。有些急性肝炎可以痊愈，如绝大多数的甲肝；有些肝炎可反复发作，如乙肝、丙肝、药物性肝损伤、酒精性肝炎、自身免疫性肝炎等，可造成慢性肝损伤，甚至进展为肝硬化、肝癌；最凶险的肝炎叫做急性重型肝炎或者急性肝衰竭，短期死亡率极高，常需肝移植才能挽救生命。

董培玲提示，一旦发现感染乙型肝炎病毒，应积极进行抗病毒治疗，可以减少进一步传染，降低乙肝相关肝硬化、肝癌的发生；而对于丙型肝炎病毒感染者，经过3~6个月的抗病毒治疗，绝大多数可以清除丙型肝炎病毒，获得治愈。

对于病毒性肝炎的预防，董培玲指出，乙肝、丙肝是能够慢性化、造成严重后果的疾病。首先，建议每个人做一次乙型、丙型肝炎病毒的主动筛查。其次，做好生育前的体检，发现异常及时治疗，减少母婴、父婴传播。另外，新生儿出生后应完成乙肝计划免疫，疫苗接种可以有效避免乙肝感染。生活中，要避免不洁的性接触、不安全的注射（共用注射针），使用有效消毒的文身、刮痧等器具；避免食用不洁的食物，饭前便后要洗手，可以减少甲型和戊型病毒性肝炎的发生。（视频制作：实习生唐妍双）