直播预告：带你认识乙型肝炎

2022年3月18日是第22个“全国爱肝日”。今年的宣传主题是“全民参与、主动筛查、规范诊疗、治愈肝炎”。随着我国对乙肝防控力度的加强，大众对于乙肝的重视程度正在不断提升，乙肝发病率和疾病治疗等话题也已成为健康热点。乙肝会对我们的健康造成哪些危害？常见的乙肝筛查和治疗方法有哪些？

3月18日15:00，首都医科大学附属北京佑安医院肝病一科主任郑素军，北京佑安医院肝病二科主任徐斌将做客“人民好医生”健康科普直播间，和大家分享关于乙肝的相关内容，欢迎大家收看。

专家简介

郑素军，医学博士，主任医师，教授，博士研究生导师，首都医科大学附属北京佑安医院疑难肝病与人工肝中心副主任。北京市科技新星，北京市卫生局“十百千”卫生百名人才，北京市卫生系统高层次卫生技术人才。

擅长：反复肝功能异常、长期黄疸、肝脾大等疑难肝病，以及病毒性肝炎、肝硬化，肝衰竭的诊治。

徐斌，肝病中心二科主任，医学博士，主任医师，副教授。中华医学会北京市感染病分会青年副主任委员，财政部投资评审中心科技专家库专家，《临床肝胆病杂志》和《医学研究杂志》审稿专家。

擅长：免疫相关性肝病、肝病合并代谢性疾病和肝硬化并发症诊断及治疗，熟悉慢性乙肝、慢性丙肝的抗病毒治疗及脂肪肝等急慢性肝病的诊疗。

如何收看直播：

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