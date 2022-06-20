国家卫健委：十年来药物可及性可负担性得到极大改善

“从2012到2021年，我国传染病防控能力不断提升。”国家卫生健康委疾控局一级巡视员、副局长雷正龙介绍，在监测能力不断加强的情况下，2021年27种甲乙类法定传染病总报告数相比2012年下降了19.3%，如2021年肠道传染病报告的发病率为7.42/10万，较2012年下降67.9%。

6月17日，国家卫健委召开“一切为了人民健康——我们这十年”系列新闻发布会，介绍党的十八大以来我国重大疾病防控工作的进展与成效。十年中，全国传染病网络直报系统从诊断到报告的时间间隔缩减到4小时；十年中，我国成功研制全球首个艾滋病长效治疗药品和首个艾滋病尿液自我检测试剂；十年中，我国艾滋病持续控制在低流行的水平、世卫组织认证我国已消除疟疾……

自主研发新药让治愈成为可能

“随着抗乙肝病毒和抗丙肝病毒治疗药物研发取得重大进展、新的有效治疗药物出现，丙肝已经成为可以治愈的病毒性疾病。”中华预防医学会常务副会长兼秘书长冯子健表示，乙肝抗病毒治疗效果也得到显著改善，新的治疗手段和药物较好解决了乙肝耐药问题。

据介绍，为了降低由慢性乙肝和丙肝感染所感染的肝硬化和肝癌的危害，国家卫健委会同有关部门正加快新型抗病毒治疗药物的研发、注册、上市、价格谈判等工作，很多新药被纳入国家基本药物目录和医保药品目录。

艾滋病用药方面，我国成功研制全球首个艾滋病长效药物和首个艾滋病尿液自我检测试剂，前者用药频次少显著提升艾滋病影响人群的生活质量，后者具有检测便利性助力艾滋病检测人数次数的增加。

冯子健表示，十年来，没有新药可用、药品价格昂贵的局面得到彻底改变，药物可及性、可负担性得到了极大改善。

传统难治传染病，个人支付治疗费用大幅下降

“宜宾市翠屏区一位群众被诊断为利福平耐药的结核病，规范治疗18个月后治愈，治疗费用近18.4万元，享受政策后个人支付仅4.5万余元。”四川省卫生健康委副主任徐斌表示，为改变“致富十年功，痨病一场空”的局面，相关部门通过探索基本医保、重大公卫项目和基本公共卫生有效衔接，帮助患者完成治疗，目前患者成功治疗率始终维持在90%以上。

此外，国家对多种传统难治的地方传染病也给予免费治疗、救治补助等。据介绍，2018年11月起国家卫健委等10部委开展了地方病防治专项三年攻坚行动，充分利用中央转移支付资金，每年对大约3.3万名大骨节病患者进行建档管理和治疗，对病情较重的大骨节病患者提供免费药物治疗（1800元/人/年）。

针对因肝包虫病饱受痛苦折磨的患者，包虫病综合防治试点项目的实施不仅让贫困地区患者得到四川大学华西医院高水平的医治，还通过医疗救治补助、医保报销、民政救助等渠道报销了12万元手术费，最终个人只支付900余元。

免疫规划夯实全民免疫屏障“基座”

“我国当前实行的免疫规划制度，由政府免费向居民提供免疫规划疫苗。”国家卫生健康委疾控局副局长吴良有介绍，免疫规划是我国卫生事业成效最为显著、影响最为广泛的工作之一，国家免疫规划疫苗可预防的传染病已达到15种，覆盖人群以0—6岁儿童为主。

免疫规划政策的实施，对于传染病的发生，保护人民群众身体健康和生命安全发挥了重要作用，不仅夯实了全民免疫屏障“基座”，而且让“接种疫苗，保障健康”的观念深入人心。

据介绍，中央财政投入每年已超过40亿，2012年以来，多次安排资金用于疫情应急处置、冷链建设、监测能力提升等专项工作。2019年出台了全球首部《疫苗管理法》以及一系列文件，全面构建了疫苗和预防接种的管理制度。

目前，我国已经建立起覆盖国家、省、市、县四级免疫规划监测管理体系和县、乡、村三级预防接种服务网络。同时，国家和省级免疫规划信息系统平台实现了对接和数据交换，各省级免疫规划信息系统和全国疫苗追溯协同平台也实现对接。

“目前，多种疫苗可预防的传染病发病率已经降到了历史最低水平。”吴良有说。