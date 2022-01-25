直播预告：前列腺癌为什么容易“盯上”老年人？

前列腺癌是指发生在前列腺的上皮性恶性肿瘤，是男性泌尿生殖系常见的恶性肿瘤。前列腺癌是一个老年性的疾病，也是一种生长比较缓慢的癌症，如果不被发现，相当一部分老年患者直到生命终结都不知道自己有前列腺癌。为什么前列腺癌会“盯上”老年人群？我们应该如何来预防前列腺癌的发生？得了前列腺癌又应该怎么办？

1月26日15:00-16:00，四川大学华西医院外科学系/大外科主任董强将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，就前列腺癌相关话题进行分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

董强，四川大学华西医院外科学系/大外科主任；泌尿外科主任医师/教授，博士研究生导师。四川大学华西医院泌尿外科研究所泌尿男科研究室主任；四川省学术和技术带头人；第四届“国之名医·优秀风范”获得者；中华医学会男科分会常委；中华医学会男科分会前列腺学组副组长；中华医学会泌尿外科分会男科学组委员；中华医学会泌尿外科分会国际交流委员会委员；中国医师协会男科医师分会常委；中国医师协会男科医师分会前列腺健康咨询与管理专家委员会委员；中国泌尿男科医学技术与装备创新联盟委员；亚洲男科学会常委；亚洲男科学会疾病指南编写委员会委员；四川省医学会男科专委会候任主任委员与青年委员会主任委员；四川省医学会泌尿外科专委会微创泌尿外科专业学组委员；四川省医师协会日间手术医师专委会常委。

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