中国疾控中心传染病所：发现可增强新冠疫苗效果的“免疫菌”

肠道菌群可影响人体免疫功能已被逐渐认知,可调节免疫功能的“免疫菌”种类多样,作用机制复杂。“免疫菌”可通过影响肠道粘膜免疫,进而影响全身的免疫应答。不同的“免疫菌”可能针对多种免疫细胞发挥不同的调节作用,有些菌株可增强机体的抗感染免疫应答,例如增强NK等免疫细胞的抗病毒活性,促进干扰素应答、激活T、B淋巴细胞分化,促进抗病毒抗体的分泌等。有些菌株则通过抑制炎症反应而减轻病毒感染引起的严重的炎性损伤症状。

新冠病毒(SARS-CoV-2)疫苗接种对疫情防控至关重要,众多研究表明,接种新冠疫苗者的血清抗体会随着时间而减低,老年群体尤为明显。随着突破性感染和新变种毒株的不断出现,提高并维持SARS-CoV-2疫苗接种者的免疫应答水平成为全球新冠病毒防控亟需解决的一个关键问题。

近日,徐建国院士和复旦大学生物医学研究院的徐建青教授合作研究发现,给实验小鼠接种 SARS-CoV-2 疫苗后立即给予植物乳杆菌冠克株,小鼠支气管肺泡灌洗液中的特异性中和抗体可增加 8 倍多,血清中的特异性中和抗体可增加 2 倍,支气管肺泡灌洗液和脾脏中的 T 细胞应答比对照组更持续稳定。这些结果表明,植物乳杆菌冠克株可与 SARS-CoV-2 疫苗联合应用,以增强和延长呼吸道粘膜和全身免疫的效应免疫应答和记忆免疫应答,从而提高 SARS-CoV-2 疫苗的免疫效果。此外小鼠接种疫苗 6 个月后,经口给与植物乳杆菌冠克株,也可促进SARS-CoV-2 中和抗体的产生和维持。

微生态制剂可改善肠道菌群和肠粘膜屏障功能,有助于增强机体的抗感染免疫力,也可增强疫苗的效果。研究“免疫菌”植物乳杆菌冠克株可能对维持新冠疫苗效率,提升人体免疫,减轻新冠感染危害等方面有潜在的应用价值。该植物乳杆菌冠克株分离自健康人粪便标本,属于国家卫生健康委员会颁布的“可用于食品的菌种名单”,该菌株不携带任何抗生素耐药基因或毒力基因,可应用于食用菌的产品研发。该工作“Boosting vaccine-elicited respiratory mucosal and systemic COVID-19 immunity in mice with the oral Lactobacillus plantarum”发表在营养学领域知名期刊 Frontier In Nutrition(IF=6.57)。