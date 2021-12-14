人体可利用脂肪对抗感染

科技日报讯 （实习记者张佳欣）想减肥？别太狠，囤点脂肪也是有好处的。《自然·通讯》杂志8日发表的一项最新研究中，英国东英吉利大学和卡德拉姆研究所研究人员揭示了人体免疫细胞是如何利用体内储存的脂肪来对抗感染的。新发现为血液和免疫系统如何应对感染提供了新见解，或有助于开发细菌感染新疗法。

研究小组研究了沙门氏菌，这是一种导致腹泻、呕吐、腹痛、发烧和脓毒症的细菌。他们跟踪了活干细胞中脂肪酸的运动和消耗，并通过肝脏损伤情况来分析沙门氏菌细菌感染的免疫反应，揭示了造血干细胞如何通过从体内储存的脂肪中获取高能脂肪酸来应对感染。

研究小组发现，在造血干细胞所在的骨髓中，感染信号驱动脂肪细胞将储存的脂肪以脂肪酸的形式释放到血液中。这些高能脂肪酸随后被造血干细胞摄取，有效地喂养了干细胞，使它们能够制造数百万抗击沙门氏菌的白细胞。

此外，研究人员还确定了脂肪酸转移的机制。

“对抗感染需要大量能量，而脂肪储存是巨大的能量储备，为造血干细胞增强免疫反应提供燃料。”东英吉利大学诺维奇医学院的斯图尔特·拉什沃思博士说,“研究出这种脂肪‘燃料助推器’的工作机制，让我们对未来如何加强身体对抗感染有了新的想法。”

来自卡德拉姆研究所的奈亚拉·贝拉扎博士表示，研究结果让我们了解了免疫系统是如何利用脂肪来刺激对感染的反应的。明确这些机制将使我们能够开发治疗肝脏感染的新疗法。

拉什沃思补充说，抗生素耐药性是当今社会面临的一个普遍挑战，迫切需要探索像这样的新方法来帮助人体免疫系统对抗感染。