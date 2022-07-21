三部门：决定授予丁樱等30位同志国医大师称号（附名单）

人民网北京7月21日电 （记者乔业琼）为营造名医辈出的良好氛围，调动广大中医药工作者的积极性和创造性，近日，人力资源社会保障部、国家卫生健康委、国家中医药局决定，授予丁樱等30位同志国医大师称号，享受省部级表彰奖励获得者待遇。国家卫生健康委、国家中医药局决定，授予丁丽仙等101位同志全国名中医称号。

据悉，国医大师评选自2009年始，每五年评选一次，每届评选30名，目前共评选表彰了120名国医大师。全国名中医评选自2017年首评，共组织了两届全国名中医评选表彰工作，此次在全国范围内评选出了101名全国名中医。

第四届国医大师名单

(按姓氏笔画排序)

丁 樱（女） 河南中医药大学第一附属医院主任医师、教授

王永钧 杭州市中医院主任医师

王自立 甘肃省中医院主任医师

王庆国 北京中医药大学主任医师、教授

王晞星 山西省中医院主任医师

王新陆 山东中医药大学教授

皮持衡 江西中医药大学主任医师、教授

孙申田 黑龙江中医药大学附属第二医院主任医师、教授

严世芸 上海中医药大学教授

李文瑞 北京医院主任医师

杨 震 西安市中医医院主任医师

肖承悰（女） 北京中医药大学东直门医院主任医师、教授

何成瑶（女） 贵州中医药大学第二附属医院主任医师、教授

余瀛鳌 中国中医科学院中国医史文献研究所主任医师、研究员

张伯礼 天津中医药大学教授

张静生 辽宁中医药大学附属医院主任医师、教授

陈民藩 福建中医药大学附属人民医院主任医师、教授

陈彤云（女，回族） 首都医科大学附属北京中医医院主任医师

陈绍宏 成都中医药大学附属医院主任医师

林 毅（女） 广州中医药大学第二附属医院主任医师

林天东 海南省中医院主任医师

旺 堆（藏族） 西藏藏医药大学主任医师、教授

南 征（朝鲜族） 长春中医药大学附属医院教授

凃晋文 湖北中医药大学主任医师、教授

施 杞 上海中医药大学主任医师、教授

姚希贤 河北医科大学第二医院主任医师、教授

翁维良 中国中医科学院西苑医院主任医师、研究员

黄瑾明（壮族） 广西中医药大学第一附属医院教授

韩明向 安徽中医药大学第一附属医院主任医师、教授

潘敏求 湖南省中医药研究院主任医师

第二届全国名中医名单

(按姓氏笔画排序)

丁丽仙（女） 贵州中医药大学第一附属医院主任医师

王 阶 中国中医科学院广安门医院主任医师、教授

王 檀 长春中医药大学附属医院主任医师

王毅刚 重庆市中医院主任医师

尤昭玲（女） 湖南中医药大学教授

牛兴东 内蒙古自治区中医医院主任医师

毛静远 天津中医药大学第一附属医院主任医师、教授

邓尔禄 青海省中医院主任医师

艾儒棣 成都中医药大学附属医院教授

石印玉 上海中医药大学附属曙光医院主任医师、教授

卡 洛（藏族） 果洛州藏医院主任医师

卢化平 银川市中医医院主任医师

旦松扎巴（藏族） 索县藏医院副主任医师

田振国 辽宁中医药大学附属第三医院主任医师

田维柱 辽宁中医药大学附属医院主任医师

史载祥 中日友好医院主任医师

乐德行 新疆医科大学附属中医医院主任医师、研究员

冯五金 山西省中医院主任医师

吕志平 南方医科大学主任医师、教授

吕绍光 福建省立医院主任医师

刘光珍 山西省中医院主任医师

刘华为 陕西省中医药研究院（陕西省中医医院）主任医师

刘华宝 重庆市中医院主任医师

米烈汉 陕西省中医药研究院（陕西省中医医院）主任医师

孙同郊（女） 西南医科大学附属中医医院教授

孙伟正 黑龙江中医药大学附属第一医院教授

孙国杰 湖北中医药大学教授

买买提·哈斯木

（维吾尔族） 新疆维吾尔自治区维吾尔医医院主任医师

苏木亚（蒙古族） 内蒙古自治区国际蒙医医院主任医师

杜惠兰（女） 河北中医学院主任医师、教授

李 冀 黑龙江中医药大学教授

李曰庆 北京中医药大学东直门医院主任医师、教授

李兴培 新疆医科大学第二附属医院主任医师、教授

李应东 甘肃中医药大学主任医师、教授

李灿东 福建中医药大学教授

李乾构 首都医科大学附属北京中医医院主任医师

杨 华 海南省中医院主任医师

杨 骏 安徽省中医院主任医师、教授

杨积武 辽宁中医药大学附属医院主任医师

连 方（女） 山东中医药大学附属医院主任医师

连建伟 浙江中医药大学主任医师、教授

肖定远 福建中医药大学附属第二人民医院主任医师

吴以岭 河北以岭医院主任医师、教授

吴荣祖 昆明市中医医院主任医师

吴勉华 南京中医药大学主任医师、教授

何念善 新疆生产建设兵团医院主任医师

何晓晖 江西中医药大学主任医师、教授

何嘉琳（女） 杭州市中医院主任医师

张志明 甘肃省中医院主任医师

张良英（女） 云南中医药大学教授

张奇文 潍坊市中医院主任医师

张忠德 广州中医药大学第二附属医院主任医师、教授

张佩青（女） 黑龙江省中医药科学院主任医师

张炳厚（满族） 首都医科大学附属北京中医医院主任医师、教授

张洪春 中日友好医院主任医师、教授

陈 意 浙江省中医院主任医师

陈日新 江西中医药大学主任医师、教授

陈抗生 香港注册中医学会

陈宝田 南方医科大学主任医师、教授

林 兰（女） 中国中医科学院广安门医院主任医师、研究员

杭盖巴特尔 （蒙古族） 内蒙古自治区国际蒙医医院主任医师

郁仁存 首都医科大学附属北京中医医院主任医师、教授

罗 铨 云南省中医医院主任医师

罗颂平（女） 广州中医药大学第一附属医院教授

周天寒 重庆医药高等专科学校主任医师

周超凡 中国中医科学院中医基础理论研究所主任医师

庞国明 开封市中医院主任医师

郑玉玲（女） 河南中医药大学第一附属医院主任医师、教授

赵文海 长春中医药大学附属医院主任医师

赵文霞（女） 河南中医药大学第一附属医院主任医师、教授

赵继福 长春市中医院主任医师

胡国俊 安徽中医药大学第一附属医院主任医师

俞 瑾（女） 复旦大学附属妇产科医院教授

姜惠中（女） 湖北省中医院主任医师

洛桑罗布（藏族） 西藏自治区藏医院主任医师

袁长津 湖南中医药大学第二附属医院主任医师

袁金声（女） 贵州中医药大学第二附属医院主任医师、教授

莫 蕙（女） 澳门卫生局社区医疗服务范畴主任医师、教授

贾英杰 天津中医药大学第一附属医院主任医师、教授

凌昌全 中国人民解放军海军军医大学主任医师、教授

凌湘力（女） 贵州医科大学附属医院主任医师、教授

高树中 山东中医药大学教授

高思华 北京中医药大学主任医师、教授

郭维琴（女） 北京中医药大学东直门医院主任医师、教授

唐蜀华 江苏省中医院主任医师、教授

黄 煌 南京中医药大学教授

黄汉儒（壮族） 广西国际壮医医院主任医师

黄光英（女） 华中科技大学同济医学院附属同济医院主任医师、教授

黄鼎坚（壮族） 广西中医药大学第一附属医院主任医师

萨 仁 （女，蒙古族） 三亚市中医院主任医师

梅建强 河北中医学院第一附属医院主任医师、教授

曹利平 （女，满族） 陕西省中医药研究院（陕西省中医医院）主任医师

曹恩泽 安徽中医药大学第一附属医院主任医师

龚千锋 江西中医药大学教授

崔应麟 河南省中医院主任医师

阎小萍 （女，回族） 中日友好医院主任医师、教授

童安荣 宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院主任医师

蔡 钢 石河子大学医学院第一附属医院主任医师、教授

廖志峰 甘肃省中医院主任医师

熊大经 成都中医药大学教授

冀来喜 山西中医药大学教授