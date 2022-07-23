今日大暑：湿热交蒸 养生谨记这“三防”

今日，我们迎来大暑节气。炎炎盛夏，今则热气犹大，天气烈于小暑，故称大暑。大暑正值“三伏”中，是一年中最热的节气，“湿热交蒸”在此时到达顶点。河南中医药大学第一附属医院传统诊疗中心主任王庆波表示，大暑时节养生保健要注意“三防”。

一防暑气。大暑时节酷暑且多雨，暑湿之气容易趁虚而入，使人心气亏耗，进而导致中暑。故大暑时节应注意室内降温，避免较长时间在烈日下暴晒，注意补充水分、劳逸结合。饮食上以清淡为主，可多食黄瓜、苦瓜、绿豆等时令瓜类和豆类，可清热解暑祛湿；鲤鱼汤、小米粥等，在补充水分同时营养丰富，健脾和胃，此时食用也十分适合。

二防贪凉。天气炎热时人体出汗较多，毛孔处于开放状态，此时机体最易受外邪侵袭。酷热夏季，在解暑的同时一定要注意保护体内的阳气，不要过于贪凉。饮食要注意节制生冷，控制好空调温度，室内外温差不可太大，长期在空调环境下工作者要多起身走动，活动筋骨，适当开展户外活动。

三防精神中暑。大暑时节，不仅容易使人感到身体疲劳、食欲不振，还经常会使人“心火”妄动，表现为心烦意乱、无精打采等，这种现象称为“精神中暑”。此时要做好精神调养，心平气和、恬淡安宁，避免情绪剧烈波动，以达到“心静自然凉”之效。

“天气炎热，血液粘稠度增加，加之心烦气躁、休息不足等，心脑负担增加，易发生心脑血管意外。”王庆波提示，患有心脑血管疾病者，要保持生活规律、饮食清淡、心情舒畅、戒烟戒酒。按时吃药，控制好血压、血脂、血糖等。一旦出现胸闷气短、胸痛、偏瘫等，应及时就医。（视频制作：实习生唐妍双）