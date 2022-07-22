直播预告：怎样才能拥有健康的牙周？

导致掉牙的主要原因是牙周病。实际上，牙龄可以和寿龄一样长，健康的牙齿可以终生相伴。7月26日15:00，“人民好医生”客户端将邀请中华口腔医学会牙周病学专业委员会副主任委员、北京口腔医学会牙周病学专业委员会主任委员、北京大学口腔医院牙周科主任栾庆先做客直播间，为大家科普中老年人牙周病预防和治疗的相关知识。欢迎届时收看。

专家介绍

栾庆先，主任医师，教授，博士研究生导师。北京大学口腔医院牙周科主任。中华口腔医学会牙周病学专业委员会副主任委员，中国整形美容协会牙颌颜面美容分会副会长。北京口腔医学会常务理事，北京口腔医学会牙周病学专业委员会主任委员，北京口腔医学会美学专业委员会常委。中国医师协会全民健康促进活动专家委员, 北京健康科普专家。

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