一直在减肥，从来没瘦过？你可能忽略了这一点

天气越来越热，人们减肥的欲望也越来越强烈。如今，减肥已成为热门话题。然而，越减越肥的情况也困扰着很多人。

河南中医药大学第一附属医院肥胖诊疗中心副主任医师潘研在接受人民网记者采访时表示，肥胖不仅影响身材，同时还会给人体带来多种健康问题，如高血压、高血糖、高血脂、高尿酸血症等。对于女性人群，还会带来月经异常，甚至不孕等问题。

哪些人容易肥胖呢？潘研表示，导致肥胖的原因很多，主要的影响因素包括，遗传因素、生活方式因素和心理因素。大家都知道，吃得多、动得少的人容易肥胖。其实，还有一类人群也容易肥胖，那就是基础代谢率低的人群。这类人群属于脾虚痰湿体质，常表现为形体肥胖、肌肉松弛、少气懒言。

“这类人群在饮食上应特别注意。除了要控制总热量的摄入，同时，忌食寒凉生冷的食物。”潘研提示，尤其在炎热的夏季，不要进食刚从冰箱里取出的冷饮、蔬果等。寒凉食物容易损伤脾胃，会导致人体新陈代谢减慢，加重脂肪堆积，从而形成恶性循环。

潘研建议，脾虚痰湿体质的人群，可多进食黄芪、山药、薏米等，以健脾祛湿，增加脾的健运，促进代谢。同时，可以进行八段锦锻炼，以疏通气机、调畅情志；抓揉敲打带脉，以升清降浊，减轻体重。（视频制作：实习生唐妍双）