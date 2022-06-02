液断减肥靠不靠谱？专家给出这些建议

炎炎夏日，减肥又成关键词。很多人不是正在减肥，就是在准备减肥的“路上”。网络上各种减肥方法层出不穷，引来大批网友不停尝试……但这些减肥方法科学吗？近日，人民网记者采访了中日友好医院超重与肥胖多学科联合门诊负责人、胃肠外科减重手术医生孟凡强，跟你聊聊液断减肥法。

孟凡强介绍，液断减肥法，通常是指在规定的减肥时间内，一般是3~5天，只进食液体的东西，如饮用水、酸奶、咖啡，甚至可乐、奶茶等饮料均可，断绝所有正常的固体饮食，以达到减肥的目的。

“液断减肥法实际上是断食减肥的一种。”孟凡强表示，如果在减肥期间限定每日热量摄入，使能量摄入量维持低于能量消耗量，坚持一段时间，是可以减肥的。但如果不限定热量摄入，随便喝，是无法减肥的。因为，任何含能量的饮料，包括含糖、含奶等饮品，都可能成为能量过多摄入的元凶，直接或间接导致肥胖。

“人体每日需要多种营养素，为身体供给能量与营养，仅通过液断减肥的方法并不能充分摄取。”孟凡强提示，科学的减肥方法是，控制好每日的热量摄入与消耗，养成良好饮食习惯，营养均衡，避免营养素缺乏，同时，配合适量运动，才能在身体健康的基础上，实现减肥的目的。（视频制作：实习生唐妍双）

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