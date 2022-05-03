“轻断食”怎么断？营养师教你科学减肥

近年来，轻断食逐渐流行起来。重庆医科大学附属第二医院临床营养科营养师毛佳汶提醒，轻断食并不意味着不吃食物，而是合理地把握每日摄入的热量，不仅能减肥，也有利于身体健康。那么究竟如何轻断食才符合营养标准呢？

“轻断食也叫间歇性断食，是在正常饮食的情况下，间隔性地少吃或者不吃食物。”毛佳汶介绍，目前，比较流行的轻断食主要有隔日断食法、5+2轻断食法、16：8限时进食法等。

毛佳汶表示，5+2轻断食法，即一周中有5天正常饮食，其他不连续的两天为轻断食日，食量降到平时的25%~30%。要特别注意的是，在正常饮食期间，要保持营养均衡、食物多样、适量进食的饮食结构，而不是吃高脂、高碳水化合物的大餐。

“向大家分享一个日常饮食食谱，早餐：脱脂牛奶250毫升，鸡蛋1个，燕麦片25克；午餐：米饭25克，鸡肉60克或鱼肉100克或豆腐150克，蔬菜250克；晚餐：水果1个（中等大小），蔬菜250克。”毛佳汶说。

毛佳汶提示，轻断食一般适合体重超重或肥胖的人群，以及血脂高、胰岛素抵抗，且控制食量能力较差、工作忙碌没时间调整饮食的人群。对于儿童、青少年、孕期女性、哺乳期女性以及糖尿病、心脑血管疾病等慢性疾病的患者，具体选择哪种饮食模式进行减肥，需要由专业医生综合评估后确定。（视频制作：实习生李佳悦）