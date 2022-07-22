为劳动者撑起一片阴凉（养生杂谈）

今年夏天有多热？

在浙江，一位网友把购买的活虾从菜场拎回家后，发现有3只虾已经变成红色；在广东，户外地面热到可以煎鸡蛋；在宁夏，骑车的女子坐到暴晒后的车座被烫得跳起来……

酷暑难耐，当不少人坐在开着空调的室内、享受清凉舒爽的时候，还有许多户外劳动者迎着滚滚热浪在城乡的各个角落坚持工作。他们或是在工地挥汗如雨的建筑工人，或是在街头穿梭忙碌的快递小哥，或是在道路执勤的交通警察，或是为城市美容的环卫人员……他们的坚守确保了城乡的正常运转，我们又该怎样关爱这些劳动者、为他们撑起一片阴凉？

关爱劳动者，首先要真正意识到高温的危险。高温是一种灾害天气，却常被人们忽视。它无声无息，却伤人于无形——高温不仅让人体感不适，还容易引发中暑、诱发心脑血管疾病，严重的甚至危及生命。事实上，高温在全球造成的死亡人数远高于龙卷风、洪水等灾害。今年入夏以来，全国多地已出现确诊热射病患者，甚至出现因此死亡的案例。可见，重视防暑降温、预防热射病应成为全社会的共识。

关爱劳动者，需要用人单位落实主体责任。防暑降温事关劳动者的生命安全与身体健康，用人单位应积极改善作业条件，在高温高湿的作业场所配备必要的通风、降温设施，从源头降低或消除高温危害。当高温天气来袭，可灵活采取停止室外作业、改为早晚间工作等方式，避开高温侵袭；对于无法完全避免、消除的高温，也要合理安排和调整作业时间，加大人员轮换力度，积极普及高温防护、中暑急救知识，配备饮料、药品等防暑用品。

关爱劳动者，还需要相关部门和工会组织加强监督。早在2012年，我国相关部门印发的《防暑降温措施管理办法》就对高温津贴、高温下工作时长、工伤认定、降温措施等核心内容进行了明确界定与规范。为此，相关部门要着重监督一些重点行业，对未严格落实相关规定的用人单位加大执法力度，真正把各项保护措施落实到每位劳动者身上，切实保护好他们的利益。

关爱劳动者，离不开全社会的共同支持。令人欣慰的是，如今在不少地区，街头建设有“爱心驿站”“公交车空调房”等纳凉场所，一些爱心团体为高温劳动者送上西瓜、凉茶、矿泉水、冰块、风扇等防暑物资……多方齐努力，我们才能为劳动者撑起一片阴凉。