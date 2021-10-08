所谓“朋克养生”并非健康之道（养生杂谈）

左手举着高脚杯，右手拿着保温杯；熬最久的夜，敷最贵的面膜；今天烧烤撸串，明天果蔬沙拉……这种一边损害健康一边养生保健的生活方式，被网友称为“朋克养生”。

近年来，“朋克养生”在不少年轻人中流行开来。炸鸡配红茶、可乐放党参、蹦迪戴护膝、啤酒加枸杞……种种看起来拧巴的行为背后，真实反映了年轻人矛盾复杂的心态——既想随心所欲、尽情享受，又想无病无恙、健健康康。鱼和熊掌如何兼得？“朋克养生”的出现，貌似提供了一个两全其美的解决方案。

真的两全其美吗？

健康不是数学题，一正一负可以相互抵消。肆意伤害身体后再进行补救，无异于亡羊补牢，不仅收效甚微，甚至可能适得其反。就拿经常熬夜来说，有研究表明，不仅会让记忆力下降、注意力难以集中，还会造成免疫功能下降、引发肥胖、诱发心脑血管疾病，这岂是敷几片面膜就能弥补的？从这个角度看，熬夜敷面膜式的“朋克养生”并非健康之道，只是寻求自我安慰罢了。

有人认为，“边耗边补”的“朋克养生”聊胜于无，至少比什么都不做要好吧？殊不知，一边朋克一边养生等于反复折腾自己的身体。“朋克养生”，看起来是为了养生，但其当下的作用，是让人心安理得地继续折腾身体。若长此以往，有“养生”做“朋克”的遮羞布，可能会让人更加肆无忌惮地“朋克”，到头来伤害的还是自己的健康。

其实，“朋克养生”悄然流行，折射出当代年轻人对自身健康状况的重视和担忧。飞速发展的社会，似乎给每个人都按下了“快进键”，年轻人被拉紧发条、一路狂奔，在这种状态下，养成健康的生活方式并不是一件容易的事情。

与此同时，白天学习工作积累的压力如果找不到合适的途径宣泄，容易让人选择报复性熬夜。而为了弥补熬夜后产生的不安，有人成了装备控，保温杯、养生壶、泡脚桶、颈椎按摩仪等个个不落，还有人成了食补党，葡萄籽胶囊、抗糖丸、褪黑素、护肝片等悉数尽收……

为了应对健康焦虑，年轻人不惜代价、不怕砸钱，无形中催生了上千亿的养生保健市场。但需要警惕的是，保健品归根结底不是药品，一些打着“熬夜”“补脑”“健胃”“无副作用”“天然”旗号的保健品，其中可能含有对内脏有害的成分，有的可能加重肝肾负担。专家提醒，不乱吃药、不滥用保健品是保护身体最基本也是最重要的方法。如此看来，“朋克养生”很可能会赔了健康又伤了钱包，实在不是养生的正确打开方式！

每个人都是自身健康的第一责任人，在现代社会，如何应对压力和焦虑、如何进行健康管理，是每个年轻人都要学习的必修课。最简单有效的养生方法就是培养健康生活方式，尽量规律作息，不熬夜追剧刷手机，不暴饮暴食喝大酒……坚持一段时间养成习惯，会发现健康就在我们身边。