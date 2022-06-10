程颖：创新技术重塑肺癌诊疗新格局 自主研发推动中国生物药国际化

肺癌是我国常见的恶性肿瘤之一，提高肺癌患者的治愈率和生存率是社会各界共同努力的重点目标。近日，吉林省肿瘤医院党委书记、恶性肿瘤临床研究一体化诊疗中心主任程颖做客人民健康科普栏目，就肺癌最新诊疗技术和方法、相关前沿临床研究等话题与广大网友进行了深入交流。

把握肺癌治疗黄金期 以技术助力精准诊断

“在初次确诊的肺癌患者中，有很多已出现转移情况，失去了手术治疗的机会。”对于以上情况，程颖认为很多患者初诊即中晚期的原因主要是因为早期肺癌临床症状比较隐匿，易被忽略、贻误治疗，从而进一步发展为中晚期肺癌。

对于出现哪些症状，需要警惕是肺癌？程颖提醒，当出现咳嗽、咯血、呼吸困难、胸痛、声音嘶哑等症状要引起重视。若以上症状伴有消瘦、乏力甚至头疼、恶心及其他部位不适时，更需及时就医检查，排除肺癌或转移可能。

谈及肺癌的诊断手段，程颖表示：“除CT检查外，还有许多前沿诊断方法可帮助提升肺癌检测的准确性。例如，血液肿瘤标志物检测能够进行辅助诊断和鉴别诊断；基因诊断可帮助筛选出有基因突变的患者，给予靶向治疗的同时指导其他治疗方案的制定。”

提倡规范化和个性化治疗 加快肿瘤治疗同质化进程

在推动肺癌诊疗发展的同时，程颖认为癌症规范化和个性化治疗对于提升患者生存率也至关重要。

程颖介绍：“针对肺癌，靶向及免疫药物促进分型而治、精准施策治疗新格局的形成，使肺癌变成一种慢性病。免疫治疗覆盖了晚期肺癌的后线治疗到一线治疗。另外，也获批用于局部晚期肺癌的巩固治疗和早期肺癌辅助治疗。”

程颖还提出，肺癌的治疗手段和治疗药物具有多样性，把这些方法和药物用对、用好，可以给肺癌患者带来理想的治疗效果。“每位患者在病理类型、基因分型、身体状况、治疗意愿、经济条件等方面都有很大差异，治疗时也要充分考虑到这些因素，把现有的治疗手段和药物进行合理的排兵布阵，在最佳的治疗时机给予最优的治疗方案。”

同时，程颖表示，针对规范化、个性化治疗，国家也出台了一系列的政策和举措，例如，推动制定肺癌临床诊疗指南，提高了我国肺癌诊疗的规范化水平；鼓励开展医联体技术帮扶，促进基层肿瘤诊疗能力建设、加快肿瘤治疗同质化进程。

坚持以临床价值为导向 促进我国生物医药创新

程颖认为，近年来我国生物医药创新取得了长足进步，但仍存在发展短板。

“我国生物医药创新仍缺乏有转化意义的新机制、新靶点，现有研发集中于热门靶点现象、存在同质化。”程颖建议，通过顶层设计来引导创新药研发投入，构建创新药价值体系，引导企业做真正的创新，把资金用到关键的地方。另外，要落实以临床价值为导向、以患者需求为核心的研发理念，并通过院企合作促进临床研究关口前移。

“未来，希望在世界医药创新舞台见到更多我国原研药物的身影。”程颖说。