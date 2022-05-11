直播预告：晚期肺癌怎么治？靶向与免疫“显身手”

肺癌是起源于肺部支气管黏膜或腺体的恶性肿瘤，是对人类健康和生命威胁最大的恶性肿瘤之一，而有些患者一经发现就是晚期，甚至失去手术治疗的机会。面对晚期肺癌，目前在治疗上有哪些方式？如何能更好的延长患者的生存期？

5月12日16:00 ，“人民好医生”客户端将邀请广州医科大学附属肿瘤医院肿瘤内科主任、广东省中西医结合学会肿瘤生物治疗专委会主任委员郑燕芳做客直播间，就“晚期肺癌治疗”话题与公众进行分享，欢迎届时收看。

专家介绍：

郑燕芳，广州医科大学附属肿瘤医院肿瘤内科主任；广东省中西医结合学会肿瘤生物治疗专委会主任委员；广州医科大学附属肿瘤医院肿瘤学教研室主任；广州医科大学“南山学者”特聘教授；广东省中西医结合学会肿瘤生物治疗专委会主任委员；中国生物医学工程学会肿瘤靶向治疗技术分会候任主任委员；广东省细胞生物学学会常务副理事长、秘书长；广东省抗癌学会生物治疗专业委员会副主任委员；广东省基层医药学会中西医结合肿瘤专委会副主任委员；广东省基层医药学会肺癌专委会副主任委员；广东省临床医学学会肺癌与肺转移瘤专业委员会副主任委员。

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